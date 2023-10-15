Milan peşinde

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, milli forma altında gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımda sürekli forma şansı bulamasa da oynadığı dönemlerde etkili bir performans ortaya koyan ve olarak 1-0 kazandığımız Hırvatistan maçında öne çıkan Barış Alper, Milan'ın transfer listesine girdi. İtalyan basını, gelecek sezon için Milan'ın forvet hattına yapmayı planladığı takviyeler arasına Galatasaraylı yıldızın da girdiğini duyurdu. Barış Alper Yılmaz'ın çoğunlukla sağ kanatta forma giydiği ancak gerektiğinde forvette de oynatılabildiği ve tam bir joker olduğu belirtildi. Ayrıca Hırvatistan maçında forvet olarak görev yaptığı, A Milli Futbol Takımı'na galibiyeti getiren golü attığı vurgulandı. Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon 500 bin euro...

Milan'ın forvet adayları arasında Jonathan David ilk sırada... Diğer isimlerin ise Barış Alper Yılmaz ve Benfica'dan Peter Musa olduğu aktarıldı.