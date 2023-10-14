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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dev geliri açıkladı! İşte o rakam

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün mali genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Önemli bilgilendirmelerde bulunan Özbek, Riva projesinden 2016'dan bugüne kadar 170 milyon Dolar + 2.5 milyar TL gelir elde edildiğini ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 10:21 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 11:28
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dev geliri açıkladı! İşte o rakam

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu'nda gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, genel kurulda önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"Cumhuriyetimizin 100. yılında Galatasaray'a başkanlık yapmaktan onur ve gurur duyuyorum."

"DESTEKLERİNİZLE HER ŞEYİ YAPARIZ"

Göreve gelmeden önce söylediğimiz hedeflerin yerine getirilmesinin gururunu da yaşıyorum. Daha gidecek çok yolumuz, başaracağımız çok iş var. Sizlerin desteği olduğu sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok.

RİVA'DAN DEV GELİR

Riva projesinden 2016'dan bugüne kadar 170 milyon Dolar + 2.5 milyar TL gelir elde edildi.

"MECİDİYEKÖY'DEN 2 MİLYAR TL BEKLİYORUZ"

Mecidiyeköy projesinden elde ettiğimiz gelirle Florya arazini satın almak için kullandığımız kredinin bir kısmını ödedik. 'Mecidiyeköy'den 1.5 milyar TL hasılat bekliyoruz' demiştim. Değişen ekonomik koşullar dolayısıyla buradan beklentimiz 2 milyar TL civarına gelmiştir.

"6 SAHAMIZ OLACAK"

Kemerburgaz, futbolun yeni beşiği. Yaklaşık 15 bin metrekare civarında kapalı bir alan. Muhteşem bir arazi, muhteşem bir yatırım. Galatasaray'ın geleceği burada. Burayı yapmak suretiyle Florya'daki yerleşkeyi buraya taşıyacağız. Hem a takım hem amatör takım burada faaliyet göstereceğiz. Kemerburgaz çok değerli ve çok kıymetli. Buranın yapımı için son derece azimliyiz, kendimize güveniyoruz. Florya'daki yerleşkemiz toplam 4 bin 500 metrekare. Altyapı, soyunma odaları, restoranlar her şey bu 4 bin 500 metrekare. Kemerburgaz ise 14 bin 500 metrekare. Kısa sürede buraya geçeceğiz. Buraya geçer geçmez Florya'daki proje başlayacak. Kemerburgaz arazisi muhteşem, Göktürk yolunda. 6 sahamız olacak, ilk aşamada 2 saha olacak. Orası bir orman biliyorsunuz, orman arazisinden bir kısmını almaya ve bazı sportif etkinlikleri orada yapmaya dair bir projemiz var."

"KADIKÖY'DEN DUYULSUN"

"Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi başladık, devamı gelecek. Karşı yakada duyulacak şekilde, Okan Buruk ve futbolcularımıza bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyulsun bu alkış."

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