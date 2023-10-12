Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen çok sayıda futbolcunun menajerlerini yapan George Gardi, Galatasaray'ın transfer çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 13:51 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 13:52
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

Son 2 sezondur önemli futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

Sarı kırmızılı takımda birçok futbolcunun menajerliğini yapan George Gardi, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

Gardi, sarı kırmızılı ekibin transfer operasyonuna dair flaş sözler söyledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

Tuttomercato'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği o röportaj...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

İtalya ve Türkiye arasındaki EURO 2032 Avrupa Şampiyonası'ndan ne bekliyorsun?

"Türkiye'deki spor tesislerinin durumu İtalya'nın çok ilerisinde. Hemen hemen hepsi modernize edilmiş ya da yeni yapılmış durumda. Umuyorum ki İtalya'da da aynı şeyleri görebiliriz ki bu organizasyon gerçekleşsin"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

Icardi bu yazın transfer piyasasının baş kahramanıydı. Sırayla gidelim. Icardi'den ve onun Galatasaray'da kalma tercihinden başlayalım.

"Geçtiğimiz sezon bitmeden Mauro, geleceği için ilk tercihi olarak Galatasaray'ı göstermişti"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Bu yaz yaşananlar onun ilkeli bir insan olduğu gerçeğiyle örtüşüyordu"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Beş takımın tekliflerini değerlendirmek zorunda kaldı"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Transferin karmaşıklığı sadece oyuncunun maaşıyla ilgili değildi"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Aynı zamanda PSG'ye de Türklerin ödediği tutarın iki katından fazlası teklif edildi"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Mauro, taraftarlara duyduğu sevgi, kulübün rekabetçilik ve hırs vaatleriyle bu yürekten seçimi yaptı"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

Tottenham'dan transfer döneminin sonunda alınan iki ismin yanı sıra (Sanchez-Ndombele) Ziyech de dünya çapında sansasyon yaratan bir isimdi ve Galatasaray'a geldi. Ne dersin?

"Maaşları kısmen karşılanarak neredeyse 0'a kiralandı ve Sanchez de kalıcı olarak geldi"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Bu koşullar altında ve diğer kulüplerin ilgisinin yanında bu transferleri gerçekleştirmekten dolayı gurur duyuyorum"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

Zaniolo ise Premier Lig'den Aston Villa'ya transfer oldu. Bu müzakere hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?

"Zaniolo, Şampiyonlar Ligi'nde kalmak ve şampiyon olmak için Türkiye'ye geldi"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Ancak onun diğer hayali de Premier Lig'de oynamaktı"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Değerli bir oyuncu olarak çok sayıda teklif aldı"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Bunlardan biri İtalya'dandı"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Ancak teklif Aston Villa ile aynı değildi"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Zaniolo ile Galatasaray, Türk futbol tarihinin en büyük satışı olma şansı taşıyan ve birkaç ay içinde kulübün kasasının değerini ikiye katlayabilecek bir yola girdi"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Bu en iyi çözüme birlikte karar verdik"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

Galatasaray'ın ilk 11'inin 7'si senin futbolcun. Taraftarların sana minnettar olduğu gözüküyor. Ne söylersin?

"Galatasaray, Luis Campos'un dehasının bile yeniden alevlendirmeyi başaramadığı, yeniden keşfedilmesi gereken bir zihniyetti"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"1 yıl içinde kötü gidişattan Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi galibiyetine ulaştık"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Söyleyebileceğim şey şu ki, bunun arkasında çok emek var ve eğer bu ilişki devam edebilirse mutlu olacağım"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

Vecino, geçtiğimiz aylarda Galatasaray'a imza atıyordu. Aynı şekilde Torreira da Lazio'ya gidebilirdi. Ne söylersin?

"Transfer piyasasının son birkaç gününde tüm mantıklı ve uygulanabilir yollar araştırıldı"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Vecino, Galatasaray için potansiyel olarak değerli bir oyuncuydu"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Torreira'ya gelince, temmuz ayında Lazio'dan bir teklif vardı ama oyuncu her zaman Galatasaray için temel bir isimdi"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"İlk olarak Vecino Galatasaray için bir ihtimaldi sonra Ndombele seçildi. Pazar sırasında buna benzer başka fikirler var mıydı?

"Bu normal çünkü bir imzalar atılmadan sonuç asla bilinemez"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Galatasaray için görüştüğüm ve müzakereye dahil olan isimler arasında Sadio Mane, Paulo Dybala ve Sofyan Amrabat'ı sayabilirim"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

"Ancak bu transferler farklı nedenlerden dolayı gerçekleşmedi. Gelecekte yeniden bir şeyler neden olmasın" dedi.

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