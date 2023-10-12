TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mane ve Dybala...

Son 2 sezondur önemli futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Son 2 sezondur önemli futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı kırmızılı takımda birçok futbolcunun menajerliğini yapan George Gardi, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Gardi, sarı kırmızılı ekibin transfer operasyonuna dair flaş sözler söyledi.
Tuttomercato'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği o röportaj...
İtalya ve Türkiye arasındaki EURO 2032 Avrupa Şampiyonası'ndan ne bekliyorsun?
"Türkiye'deki spor tesislerinin durumu İtalya'nın çok ilerisinde. Hemen hemen hepsi modernize edilmiş ya da yeni yapılmış durumda. Umuyorum ki İtalya'da da aynı şeyleri görebiliriz ki bu organizasyon gerçekleşsin"
Icardi bu yazın transfer piyasasının baş kahramanıydı. Sırayla gidelim. Icardi'den ve onun Galatasaray'da kalma tercihinden başlayalım.
"Geçtiğimiz sezon bitmeden Mauro, geleceği için ilk tercihi olarak Galatasaray'ı göstermişti"
"Bu yaz yaşananlar onun ilkeli bir insan olduğu gerçeğiyle örtüşüyordu"
"Beş takımın tekliflerini değerlendirmek zorunda kaldı"
"Transferin karmaşıklığı sadece oyuncunun maaşıyla ilgili değildi"
"Aynı zamanda PSG'ye de Türklerin ödediği tutarın iki katından fazlası teklif edildi"
"Mauro, taraftarlara duyduğu sevgi, kulübün rekabetçilik ve hırs vaatleriyle bu yürekten seçimi yaptı"
Tottenham'dan transfer döneminin sonunda alınan iki ismin yanı sıra (Sanchez-Ndombele) Ziyech de dünya çapında sansasyon yaratan bir isimdi ve Galatasaray'a geldi. Ne dersin?
"Maaşları kısmen karşılanarak neredeyse 0'a kiralandı ve Sanchez de kalıcı olarak geldi"
"Bu koşullar altında ve diğer kulüplerin ilgisinin yanında bu transferleri gerçekleştirmekten dolayı gurur duyuyorum"
Zaniolo ise Premier Lig'den Aston Villa'ya transfer oldu. Bu müzakere hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?
"Zaniolo, Şampiyonlar Ligi'nde kalmak ve şampiyon olmak için Türkiye'ye geldi"
"Ancak onun diğer hayali de Premier Lig'de oynamaktı"
"Değerli bir oyuncu olarak çok sayıda teklif aldı"
"Bunlardan biri İtalya'dandı"
"Ancak teklif Aston Villa ile aynı değildi"
"Zaniolo ile Galatasaray, Türk futbol tarihinin en büyük satışı olma şansı taşıyan ve birkaç ay içinde kulübün kasasının değerini ikiye katlayabilecek bir yola girdi"
"Bu en iyi çözüme birlikte karar verdik"
Galatasaray'ın ilk 11'inin 7'si senin futbolcun. Taraftarların sana minnettar olduğu gözüküyor. Ne söylersin?
"Galatasaray, Luis Campos'un dehasının bile yeniden alevlendirmeyi başaramadığı, yeniden keşfedilmesi gereken bir zihniyetti"
"1 yıl içinde kötü gidişattan Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi galibiyetine ulaştık"
"Söyleyebileceğim şey şu ki, bunun arkasında çok emek var ve eğer bu ilişki devam edebilirse mutlu olacağım"
Vecino, geçtiğimiz aylarda Galatasaray'a imza atıyordu. Aynı şekilde Torreira da Lazio'ya gidebilirdi. Ne söylersin?
"Transfer piyasasının son birkaç gününde tüm mantıklı ve uygulanabilir yollar araştırıldı"
"Vecino, Galatasaray için potansiyel olarak değerli bir oyuncuydu"
"Torreira'ya gelince, temmuz ayında Lazio'dan bir teklif vardı ama oyuncu her zaman Galatasaray için temel bir isimdi"
"İlk olarak Vecino Galatasaray için bir ihtimaldi sonra Ndombele seçildi. Pazar sırasında buna benzer başka fikirler var mıydı?
"Bu normal çünkü bir imzalar atılmadan sonuç asla bilinemez"
"Galatasaray için görüştüğüm ve müzakereye dahil olan isimler arasında Sadio Mane, Paulo Dybala ve Sofyan Amrabat'ı sayabilirim"
"Ancak bu transferler farklı nedenlerden dolayı gerçekleşmedi. Gelecekte yeniden bir şeyler neden olmasın" dedi.