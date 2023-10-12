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Hırvatistan TÜRKİYE MAÇI hangi kanalda? Milli maç ŞİFRESİZ İZLE

Türkiye, EURO 2024 (Avrupa Şampiyonası) Elemeleri'nde liderlik için sahaya çıkacak. D Grubu 6. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan ile karşılaşacak. Milli Takım maçı heyecanla bekleniyor. Milli arada futbolseverleri Türkiye maçı heyecanı sardı. Milli takım kadrosu açıklandıktan sonra beğeni topladı. Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Kenan Yıldız, Samet Akaydin, Rıdvan Yılmaz, Rayyan Baniya gibi isimler milli davet aldı. Merakla beklenen Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, milli maç TRT 1'de mi canlı yayınlacak? İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 12:28 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 12:32
Hırvatistan TÜRKİYE MAÇI hangi kanalda? Milli maç ŞİFRESİZ İZLE

Türkiye maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN | 👉HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI İZLE TIKLA

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI - Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor. D grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Yeni Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yola devam eden Milliler, Hırvatistan'ı yenerek liderliği elde etmek için sahada yer alacak. Montella'nın açıkladığı Milli Takım kadrosu beğeni topladı. Özellikle bu sezon Adana Demirspor formasıyla sergilediği performans dikkat çeken Yusuf Sarı, Leicester City formasıyla çıkış yakalayan Yunus Akgün, Rangers'ta iyi bir form tutan Rıdvan Yılmaz ve Ozan Kabak'ın sakatlanması ile birlikte kadroya dahil edilen Rayyan Baniya kadroda yerini aldı. Peki, Milli takım maçı ne zaman, Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? Hırvatistan Türkiye milli maçı şifresiz mi?

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🕙HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA? MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan'a konuk olacak. Kritik mücadele TRT 1 📺 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak. 12 Ekim Perşembe günü oynanacak Milli maç 🕙 21:45'te başlayacak.

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU

  • Hırvatistan: 4 maç - 10 puan

  • Türkiye: 5 maç - 10 puan

  • Ermenistan: 5 maç - 7 puan

  • Galler: 5 maç - 7 puan

  • Letonya: 5 maç - 0 puan

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Türkiye maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN | 👉HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI İZLE TIKLA

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Bertuğ Yıldırım

MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rayyan Baniya, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA ve FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

Hırvatistan-Türkiye: 12 Ekim 2023

Türkiye-Letonya: 15 Ekim 2023

Galler-Türkiye: 21 Kasım 2023

Tüm fikstür için tıklayın

VINCENZO MONTELLA HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI İLE START VERECEK

A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan karşısında kritik bir müsbakaya çıkacak. Stefan Kuntz ile yolları ayıran Türkiye, İtalyan Teknik Direktör, Vincenzo Montella'yı takımın başına getirdi. Montella, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü olarak ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkacak. Montella'nın ikinci sınavı ise 15 Ekim'de Letonya karşısında olacak.

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Hırvatistan ile Türkiye arasındaki maçta düdük çalacak hakem merak ediliyordu. UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor'ı müsabakaya atadı. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Michael Salisbury olacak. Müsabakada VAR'da Stuart Attwell ve AVAR'da John Brooks görev yapacak.

A MİLLİ FORMAYLA İLK KEZ!

A Milli Futbol Takımı'nda Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroya çağırılan Ozan Kabak ise Hoffenheim'ın, Werder Bremen ile oynadığı müsabakada omzundan yaşadığı sakatlıktan dolayı çıkarıldı.

Türkiye maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN | 👉HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI İZLE TIKLA

MONTELLA'DAN HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMA

"Çok gurur verici"

Vincenzo Montella, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'i birlikte düzenlemesiyle ilgili ise, "Kültür olarak çok yakın iki ülkenin beraber gerçekleştireceği bir organizasyon olacak. Çok gurur verici. Bin senelik tarihe yakın olan ülke. Neden olmasın. 9 sene sonra tekrar burada millî takımın başında olabilirim. O zamana kadar da hocalık yapmaya devam etmek isterim. Önemli bir organizasyon olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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