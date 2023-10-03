GALATASARAY HABERLERİ - Aslan ava çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Manchester United maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında bugün Manchester United ile karşılaşacak. Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayınlanacak. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

MAZİSİNDE SAKLI

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında 309 kez mücadele etti. Tarihinde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri bulunan Galatasaray, tüm kulvarlarda 309 müsabakada 111 galibiyet, 83 beraberlik ve 115 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde İngiliz temsilcileriyle ise 21 kez karşı karşıya geldi. 3 galibiyet, 8 beraberlik alırken, 10 yenilgi gören temsilcimiz, kazanarak yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

YENİLMEZ ARMADA

Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig'de 13, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 20 maçta yenilmedi. Son 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

AVRUPA'DA SON 19 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında yeniden eski günlerine dönmeye başladı. Oynadığı 12'si Avrupa Ligi, 6'sı Şampiyonlar Ligi elemeleri, 1'i de Şampiyonlar Ligi grup maçı olmak üzere toplam 19 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz 2021 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

ICARDI İLE VURACAK

Galatasaray'ın süper forveti Mauro İcardi, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Arjantinli yıldız, Süper Lig'de 7 kez rakip fileleri havalandırırken, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3 gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Manchester United karşısında da en büyük kozu olacak. Ankaragücü maçını boş geçen İcardi, İngiliz ekibi karşısında gollerine devam etmek istiyor.

SON MAÇI KAZANDI

Manchester United ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İngiliz ekibi de 2 kez kazandı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 4 golüne, Manchester 8 golle karşılık verdi. İki takım son resmi maçını 20 Kasım 2012'de İstanbul'da oynadı ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

MANCHESTER UNİTED DÖKÜLÜYOR

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 9 puanla 10. sırada bulunuyor. Kırmızılılar, bu mücadelelerde 7 gol sevinci yaşarken, kalesinde de 11 gol gördü. Erik ten Hag'ın öğrencileri bu performansıyla lige en kötü başlangıcını yaptı.

MANCHESTER UNITED - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Pellistri, Fernandes, Rashford, Höjlund

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi