GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Nelsson için kapıyı çalacak

Tottenham, ocak ayında Victor Nelsson için harekete geçecek. TeamTalk'ın verdiği habere göre; Premier Lig ekibi, Galatasaray'ın stoperi için Ocak'ta teklif yapacak. Tottenham'ın bu transferi ne kadara mal olursa olsun bitireceği konuşuluyor. Galatasaray'ın ise kapıyı 25 milyon euro'dan açacağı belirtiliyor. Danimarkalı savunmacı ile Arsenal ve Wolves de ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar bu yaz Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağlamış ve kulüpler arasında iyi bir bağlantı kurulmuştu. Bu yüzden Victor Nelsson'un transferinde anlaşma sağlanma ihtimali yüksek görülüyor.