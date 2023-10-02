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Aslantepe'de % 90! Galatasaray'dan hayran bırakan seri

Son dakika spor haberi: Galatasaray, tribünleri dolduran taraftarının da desteğiyle rakiplerine sahasında geçit vermiyor. RAMS Park'ta en son 13 Ağustos 2022 tarihinde Giresunspor'a mağlup olan Okan Buruk'un takımı, sonrasında oynadığı 20 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 18 galibiyet 2 beraberlik alarak başarılı bir grafik ortaya koydu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Aslantepe'de % 90! Galatasaray'dan hayran bırakan seri

Zorlu Manchester United deplasmanı öncesinde ligde Ankaragücü'nü sahasında 2-1 mağlup eden Okan Buruk'un Aslanları, iç saha performansıyla parmak ısırtıyor.

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Aslantepe'de % 90! Galatasaray'dan hayran bırakan seri

Sabah'ın derlediği haberde 49 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne çıktığı ilk maçta Giresunspor'a 1-0 yenilerek şok yaşamıştı. 13 Ağustos 2022'deki mağlubiyetin ardından Cimbom, Buruk yönetiminde Aslantepe'de rakip tanımadı.

Aslantepe'de % 90! Galatasaray'dan hayran bırakan seri

1 yılı geçen bu sürede ligde taraftarı önünde hiç kaybetmeyen G.Saray, geçen sezon şampiyonluğun şifresi olan başarılı iç saha performansını bu sezona da taşıdı.

Aslantepe'de % 90! Galatasaray'dan hayran bırakan seri

BU SEZON 2,71 PUAN ORTALAMASI YAKALANDI

Trabzonspor ve Samsunspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de RAMS Park'tan eli boş gönderen Galatasaray, Süper Lig'de Aslantepe'de oynadığı son 20 maçta 18 galibiyet-2 beraberlik aldı.

Aslantepe'de % 90! Galatasaray'dan hayran bırakan seri

Sahasında %90 kazanma oranı yakalayan sarı-kırmızılı takım, her maç tribünleri dolduran taraftarıyla rakiplerine geçit vermiyor. Geçen sezon 2,44 puan ortalamasıyla mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un takımı, bu sezona da 6 galibiyet-1 beraberlikle başladı ve puan ortalamasını 2,71'e yükseltti.

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