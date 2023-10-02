Aslantepe'de % 90! Galatasaray'dan hayran bırakan seri

Zorlu Manchester United deplasmanı öncesinde ligde Ankaragücü'nü sahasında 2-1 mağlup eden Okan Buruk'un Aslanları, iç saha performansıyla parmak ısırtıyor.
Zorlu Manchester United deplasmanı öncesinde ligde Ankaragücü'nü sahasında 2-1 mağlup eden Okan Buruk'un Aslanları, iç saha performansıyla parmak ısırtıyor.
Sabah'ın derlediği haberde 49 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne çıktığı ilk maçta Giresunspor'a 1-0 yenilerek şok yaşamıştı. 13 Ağustos 2022'deki mağlubiyetin ardından Cimbom, Buruk yönetiminde Aslantepe'de rakip tanımadı.
BU SEZON 2,71 PUAN ORTALAMASI YAKALANDI
Trabzonspor ve Samsunspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de RAMS Park'tan eli boş gönderen Galatasaray, Süper Lig'de Aslantepe'de oynadığı son 20 maçta 18 galibiyet-2 beraberlik aldı.
Sahasında %90 kazanma oranı yakalayan sarı-kırmızılı takım, her maç tribünleri dolduran taraftarıyla rakiplerine geçit vermiyor. Geçen sezon 2,44 puan ortalamasıyla mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un takımı, bu sezona da 6 galibiyet-1 beraberlikle başladı ve puan ortalamasını 2,71'e yükseltti.