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Yer yerinden oynayacak! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Son dakika spor haberi: 2021/2022 sezonunun ocak ayında Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. 70 yaşındaki çalıştırıcının yeni takımının belli olduğu öne sürüldü. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 11:49
Yer yerinden oynayacak! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Son olarak Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekipten sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamamıştı.

Yer yerinden oynayacak! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Sabah'ın haberine göre Terim, daha önce görev yaptığı eski kulübü Fiorentina ile görüşmelere başladı.

Yer yerinden oynayacak! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

2000-2001 YILINDA GÖREVDEYDİ

70 yaşındaki tecrübeli teknik adam, İtalyan temsilcisi Fiorentina ile toplam 28 resmi maçta görev almıştı.

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