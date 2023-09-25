Yer yerinden oynayacak! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Türk futbolunun efsane çalıştırıcılarından Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Türk futbolunun efsane çalıştırıcılarından Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Sabah'ta yer alan haberde son olarak Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Terim, eski takımına dönüyor. İşte habere dair tüm detaylar..
SON OLARAK G.SARAY'I ÇALIŞTIRDI
Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine başlayan Fatih Terim daha sonra Göztepe, A Milli Futbol Takımı, Milan ve Fiorentina'da görev yaptı.