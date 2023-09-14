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Galatasaray Oğulcan Çağlayan'a veda etti

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, takımdan ayrılan Oğulcan Çağlayan için teşekkür mesajı yayınladı. Tecrübeli futbolcunun, Gaziantep FK'ya transfer olması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 10:58 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 11:17
Galatasaray Oğulcan Çağlayan'a veda etti

Galatasaray, takımdan ayrılan Oğulcan Çağlayan için teşekkür mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılıların paylaştığı mesaj şöyle:

Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.

27 yaşındaki deneyimli futbolcunun, Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'ya transfer olması bekleniyor.

Galatasaray'a, Çaykur Rizespor'dan transfer olan Oğulcan Çağlayan sarı-kırmızılı formayla toplamda 29 müsabakada görev aldı. Çağlayan, bu maçlarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

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