Son yolcu Leo Dubois

Sarı-kırmızılılar,transfer dönemini yine çok hareketli geçirdi. Kadrosunda yabancı sayısı 14'ü aşan Cimbom, Fredrick Midtsjö'yü 3 milyon euro'ya Pendikspor'a satmıştı. 15. yabancı olarak görülen Leo Dubois da gönderilecek. Galatasaray, Pendikspor ve Başakşehir ile görüşmeleri sürdürüyor. Fransız sağ bekin de bu iki kulüpten gelen tekliflere sıcak yaklaştığı. İki İstanbul temsilcisinden birini kısa süre içinde tercih edeceği öğrenildi. 2 gündür idmana çıkmıyor. İşte Aslan'ın 14 yabancısı: Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Angelino, Torreira, Ndombele, Oliveira, Ziyech, Zaha, Tete, İcardi, Mertens, Bakambu.