Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da geleceğe yatırım için çalışmalar sürüyor.
Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da geleceğe yatırım için çalışmalar sürüyor.
Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda operasyon son sürat devam ediyor.
3 kulvarda mücadele verecek olan Cimbom, geniş ve kaliteli bir kadro kurma hedefinde.
Teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin koordineli çalıştığı transfer operasyonu titizlikle yürütülüyor.
Geniş bir kadro kuran Galatasaray'da genç oyunculara da ayrı bir önem veriliyor.
Geleceğe yönelik hamleler yapan sarı-kırmızılılar, transfer için geri sayıma geçti.
Yönetim, bir süredir listede olan 2 genç futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Her konuda anlaşmaya varan Aslan, lisanslarının çıkarılmasının ardından KAP bildirimi yapacak.
İLK İMZA GÖKDENİZ GÜRPÜZ!
Sarı kırmızılı takım bonservisi Dortmund'da olan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile resmi sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın bu oyuncu için KAP açıklamasını kısa süre içinde yapması bekleniyor.
Gökdeniz Gürpüz'ün ağabeyi Göktan Gürpüz de temmuz ayında Dortmund II'den Trabzonspor'a imza atmıştı.
17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, orta sahanın yanı sıra on numara pozisyonda da forma giyebiliyor.
Gökdeniz, Borussia Dortmund U-17 takımı ile toplam 28 maça çıktı, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
BAYERN'DEN EYÜP AYDIN GELİYOR
Öte yandan Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın için de artık son prosedürler kaldı.
19 yaşındaki genç yıldız adayı 1-2 gün içinde Türkiye'ye gelerek sarı kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalayacak.
Eyüp Aydın, Bayern Münih forması ile U-17, U-18, U19 ve Regionalliga Bayern'de toplam 63 karşılaşmada forma giydi.
Genç futbolcu söz konusu maçlarda 4 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, takım arkadaşlarına ise 10 kez gol pası verdi.
Toplam 4.177 dakika süre alan Alman futbolcu, bu sürede 13 kez sarı kart gördü.