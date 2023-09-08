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Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

Son dakika spor haberi: Transferin flaş ekiplerinden olan Galatasaray, üst üste hamlelerine devam ediyor. Önemli yıldızları renklerine bağlayarak şov yapan sarı-kırmızılılar, operasyonu sürdürüyor. Geleceğe yönelik yatırım için düğmeye basan yönetim, 2 genç yıldız adayını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transferde her konuda anlaşmaya varan Galatasaray'da KAP açıklaması bekleniyor. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 12:37
Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da geleceğe yatırım için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda operasyon son sürat devam ediyor.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

3 kulvarda mücadele verecek olan Cimbom, geniş ve kaliteli bir kadro kurma hedefinde.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

Teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin koordineli çalıştığı transfer operasyonu titizlikle yürütülüyor.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

Geniş bir kadro kuran Galatasaray'da genç oyunculara da ayrı bir önem veriliyor.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

Geleceğe yönelik hamleler yapan sarı-kırmızılılar, transfer için geri sayıma geçti.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

Yönetim, bir süredir listede olan 2 genç futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

Her konuda anlaşmaya varan Aslan, lisanslarının çıkarılmasının ardından KAP bildirimi yapacak.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

İLK İMZA GÖKDENİZ GÜRPÜZ!
Sarı kırmızılı takım bonservisi Dortmund'da olan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile resmi sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

Galatasaray'ın bu oyuncu için KAP açıklamasını kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

Gökdeniz Gürpüz'ün ağabeyi Göktan Gürpüz de temmuz ayında Dortmund II'den Trabzonspor'a imza atmıştı.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, orta sahanın yanı sıra on numara pozisyonda da forma giyebiliyor.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

Gökdeniz, Borussia Dortmund U-17 takımı ile toplam 28 maça çıktı, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

BAYERN'DEN EYÜP AYDIN GELİYOR
Öte yandan Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın için de artık son prosedürler kaldı.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

19 yaşındaki genç yıldız adayı 1-2 gün içinde Türkiye'ye gelerek sarı kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

Eyüp Aydın, Bayern Münih forması ile U-17, U-18, U19 ve Regionalliga Bayern'de toplam 63 karşılaşmada forma giydi.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

Genç futbolcu söz konusu maçlarda 4 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, takım arkadaşlarına ise 10 kez gol pası verdi.

Galatasaray'da transfer şov sürüyor! 2 imza birden

Toplam 4.177 dakika süre alan Alman futbolcu, bu sürede 13 kez sarı kart gördü.

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