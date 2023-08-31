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Galatasaray Manisa FK'dan Efe Eriş'i transfer etti

Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manisa FK forması giyen Efe Eriş'i renklerine bağladı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 14:25
Galatasaray Manisa FK'dan Efe Eriş'i transfer etti

Galatasaray, Manisa FK U17 takımı forması giyen Efe Eriş'i kadrosuna kattı. Ege kulübü de transferi resmen duyurdu.

Manisa FK'dan yapılan açıklama şöyle:

Manisa Futbol Kulübümüz, U17 Takımımızın futbolcusu Efe Eriş'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Efe Eriş'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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