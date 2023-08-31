Galatasaray Manisa FK'dan Efe Eriş'i transfer etti

Galatasaray, Manisa FK U17 takımı forması giyen Efe Eriş'i kadrosuna kattı. Ege kulübü de transferi resmen duyurdu.
Manisa FK'dan yapılan açıklama şöyle:
Manisa Futbol Kulübümüz, U17 Takımımızın futbolcusu Efe Eriş'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Efe Eriş'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Bilgilendirme Manisa Futbol Kulübümüz, U17 Takımımızın futbolcusu Efe Eriş'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Efe Eriş'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/iLPauU3dQZ— Manisa Futbol Kulübü (@ManisaFK) August 31, 2023