Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Yunus Akgün'ün ayrılığını açıkladı!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Yunus Akgün'ün ayrılığını açıkladı!

Son dakika haberi: Galatasaray, milli futbolcusu Yunus Akgün'ün Leicester City'e transfer olduğunu resmen açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 23:04 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 23:15
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Yunus Akgün'ün ayrılığını açıkladı!

Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün'ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %15'i şirketimize ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

LEICESTER CITY TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU

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