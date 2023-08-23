Haberler Galatasaray ManU da devrede

ManU da devrede

Galatasaray'ın iki gözdesi Marco Verratti ve Ryan Gravenberch için Manchester United iddiası ortaya atıldı. Manchester hafta sonu Tottenham'a 2-0'lık bir mağlubiyetle yenilince transfer çalışmaları hızlandı. Özellikle de orta sahada ciddi bir değişim yapılması bekleniyor. Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch listede... PSG yıldızı Marco Verratti de gündemdeki diğer oyuncu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
ManU da devrede
Galatasaray'ın iki gözdesi Marco Verratti ve Ryan Gravenberch için Manchester United iddiası ortaya atıldı. Manchester hafta sonu Tottenham'a 2-0'lık bir mağlubiyetle yenilince transfer çalışmaları hızlandı. Özellikle de orta sahada ciddi bir değişim yapılması bekleniyor. Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch listede... PSG yıldızı Marco Verratti de gündemdeki diğer oyuncu...
DİĞER
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun annesi yoğun bakımdaydı! Sıla’nın annesinin sağlık durumu nasıl?
CHP'li İBB İstanbullu'yu böyle soydu! 4 binlik çizmeye değerinin 3 katı ödeme!
F.Bahçe Krunic için kesenin ağzını açtı!
Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni iddia Rollheiser
G.Saray'ın yıldızına Katar'dan sürpriz teklif!
EMEKLİYE TABAN AYLIK ZAMMI | Emekli maaşına ara zam gelecek mi?
ŞOK AKTÜEL 23-29 AĞUSTOS | Her şey ŞOK ucuz! ŞOK haftanın indirimleri kataloğu
İstanbul namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Hedef Şampiyonlar Ligi" "Hedef Şampiyonlar Ligi" 01:20
Yeni iddia Rollheiser Yeni iddia Rollheiser 01:19
Yerlikaya ve Bak'a ziyaret Yerlikaya ve Bak'a ziyaret 01:15
"Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" "Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" 23:46
"Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" "Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" 23:42
G.Saray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser... G.Saray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser... 23:23
Daha Eski
Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i 23:23
F.Bahçe'de kale değişiyor! F.Bahçe'de kale değişiyor! 23:23
Buruk'tan Tete açıklaması: Oynama izni... Buruk'tan Tete açıklaması: Oynama izni... 23:23
G.Saray'dan transfer açıklaması! Talisca ve Ramos... G.Saray'dan transfer açıklaması! Talisca ve Ramos... 23:23
Fırtına ayrılığı resmen duyurdu! Fırtına ayrılığı resmen duyurdu! 23:23
F.Bahçe yeni transferleriyle coştu! F.Bahçe yeni transferleriyle coştu! 23:23