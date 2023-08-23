ManU da devrede

Galatasaray'ın iki gözdesi Marco Verratti ve Ryan Gravenberch için Manchester United iddiası ortaya atıldı. Manchester hafta sonu Tottenham'a 2-0'lık bir mağlubiyetle yenilince transfer çalışmaları hızlandı. Özellikle de orta sahada ciddi bir değişim yapılması bekleniyor. Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch listede... PSG yıldızı Marco Verratti de gündemdeki diğer oyuncu...
Galatasaray'ıniki gözdesi Marco Verratti ve Ryan Gravenberch için Manchester United iddiası ortaya atıldı. Manchester hafta sonu Tottenham'a 2-0'lık bir mağlubiyetle yenilince transfer çalışmaları hızlandı. Özellikle de orta sahada ciddi bir değişim yapılması bekleniyor. Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch listede... PSG yıldızı Marco Verratti de gündemdeki diğer oyuncu...