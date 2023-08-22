Galatasaray'da Okan Buruk'tan Tete açıklaması: Oynama izni...

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Victor Nelsson açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk ve Nelsson'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

NELSSON: GRUPLARA KALMAK İSTİYORUZ

"Son maçlar artık. Bu maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Çok heyecanlıyız. İlkini burada, ardından İstanbul'da oynayacağız. Amacımız gruplara kalmak. Bunu da yapacağımıza güveniyorum"

OKAN BURUK: KENDİ KALİTEMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ

"İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. İki takım için de tek hedef Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Rakibimizin ne kadar istekli olduğunu biliyoruz. İki maç var. Ben rakibimizin güçlü bir rakip olduğunu ve kendi sahasında iyi işler yaptığını biliyorum ama biz de kendi kalitemizi ortaya koyacağız. İnşallah iki takım için de güzel bir maç olur"

"TETE'NİN MAÇ SAATİNE KADAR OYNAMA İZNİ ÇIKABİLİR"

"Tete'yle ilgili süreç devam ediyor. Buraya getirdik, çarşamba akşamına kadar oynama izninin çıkma şansı var. Akşam maç saatine kadar sonuç alabilirsek, olabilir. Alamazsak da bir sonraki maça yetişeceğini düşünüyoruz. Takımla olup, atmosfere alışsın istedik."

"MAÇLARIN ERTELENMESİ SEVİNDİRİCİ OLDU"

"Bizim açımızdan sevindirici oldu. 6 gün içinde 3 maç oynayacaktık. Play-off kapısındaki 4 Türk takımı için bu düşünce çok önemli. Bu anlamda TFF'ye teşekkür ederim. Birçok ülke bunu yapıyor. Bizim ülkemizde de bunu yaptılar. Tekrar dinleme şansımız olacak. Şampiyonlar Ligi'ne girmek çok önemli, Konferans Ligi'ndeki takımların gruplara kalması çok önemli. Çok doğru bir adım oldu. Bu anlamda teşekkür ediyorum."

'CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ' TABİRİYLE İLGİLİ

"Benim futbolculuğumda da o zamanda da eski Ali Sami Yen'de aynı atmosfer vardı. Yeni stadyumda da aynı atmosfer var. Burada tabii ki futbolun içindeki stattaki cehennem ortamını yaşatmak anlamında kullanılan bir şey. Bizim seyircimiz çok etkileyici. Burada rakiplerin üstünde kurduğumuz üstünlük önemli oluyor. Bunun bir benzetmesi. Molde taraftarının kendi stadyumunda ne kadar etkili olduğunu da seyrettiğimiz maçlardan gördük."