Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getiren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Yeni sezonda da hem Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen hem de Süper Lig'de sezonu zirvede noktalamayı hedefleyen sarı-kırmızılılardan flaş bir karar geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:43
Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon zirvede noktalayarak 23. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, 2023/2024 sezonu için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, Avrupa serüvenine 2. ön eleme turundan başladı.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Cimbom, 2. ön eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımıyla karşılaştı.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Aslan, rakibini 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Galatasaray 3. ön eleme turundaysa Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla eşleşti.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek play-off'a yükseldi.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Cimbom, play-off turundaysa Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Galatasaray, Molde ile ilk maçına 23 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de Norveç'te çıkacak.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Sarı-kırmızılılar, 29 Ağustos Salı günü aynı saatte rakibin Rams Park'ta ağırlayacak.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

PLAY-OFF SONUCUNA GÖRE TRANSFER ŞEKİLLENECEK

Sarı-kırmızılılarda gözler 8 numara transferine çevrilirken Şampiyonlar Ligi play-off'unda alınacak sonuca göre de rota belirlenecek.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Eldeki listeye göre görüşmeler yapılsa da herkesin aklı 23-29 Ağustos'ta oynanacak Molde maçlarında.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Sabah'ın haberine göre; teklif verilen yıldız isimler Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınmasını önemsiyor.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Süper Lig'de transfer dönemi 15 Eylül'de bitse de UEFA'ya Avrupa kupaları için takım listeleri en geç 4 Eylül'de bildirilmek zorunda.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Molde rövanşından sonra Galatasaray, 5 gün içinde kadrosuna nokta atışı takviyeler yapacak ve bu transferleri Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'ne yetiştirmiş olacak.

DİĞER
Çukur'un 'Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!
BM Barış Gücü'nden KKTC'nin yoluna taş koyma girişimi: "Asla geri adım atmayacağız"
Bileti kesildi! F.Bahçe'den İspanya'ya gidiyor
G.Saray'a kötü haber! Trabzonspor maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a kötü haber! Trabzonspor maçında...
Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
Şok aktüel ürünler 19 - 22 Ağustos: Peşin fiyatına 6 taksit
İstanbul namaz vakitleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Merih Demiral'ın yeni takımı resmen açıklandı! Merih Demiral'ın yeni takımı resmen açıklandı! 17:10
Inter - Monza maçı saat kaçta? Inter - Monza maçı saat kaçta? 17:06
Genoa - Fiorentina maçı saat kaçta? Genoa - Fiorentina maçı saat kaçta? 17:02
Frosinone - Napoli maçı saat kaçta? Frosinone - Napoli maçı saat kaçta? 16:58
Empoli - Hellas Verona maçı saat kaçta? Empoli - Hellas Verona maçı saat kaçta? 16:55
Osasuna - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Osasuna - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 16:46
Daha Eski
Almeira - Real Madrid maçı saat kaçta? Almeira - Real Madrid maçı saat kaçta? 16:44
G.Saray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse... G.Saray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse... 16:43
Augsburg - B. Mönchengladbach maçı saat kaçta? Augsburg - B. Mönchengladbach maçı saat kaçta? 15:13
Stuttgart - Bochum maçı saat kaçta? Stuttgart - Bochum maçı saat kaçta? 15:15
Dortmund - Köln maçı saat kaçta? Dortmund - Köln maçı saat kaçta? 15:19
Twente maçı kadrosu açıklandı! Cengiz ve Fred... Twente maçı kadrosu açıklandı! Cengiz ve Fred... 15:36