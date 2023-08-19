Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon zirvede noktalayarak 23. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, 2023/2024 sezonu için kolları sıvadı.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon zirvede noktalayarak 23. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, 2023/2024 sezonu için kolları sıvadı.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, Avrupa serüvenine 2. ön eleme turundan başladı.
Cimbom, 2. ön eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımıyla karşılaştı.
Aslan, rakibini 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyerek adını üçüncü tura yazdırdı.
Galatasaray 3. ön eleme turundaysa Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla eşleşti.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek play-off'a yükseldi.
Galatasaray, Molde ile ilk maçına 23 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de Norveç'te çıkacak.
Sarı-kırmızılılar, 29 Ağustos Salı günü aynı saatte rakibin Rams Park'ta ağırlayacak.
PLAY-OFF SONUCUNA GÖRE TRANSFER ŞEKİLLENECEK
Sarı-kırmızılılarda gözler 8 numara transferine çevrilirken Şampiyonlar Ligi play-off'unda alınacak sonuca göre de rota belirlenecek.
Eldeki listeye göre görüşmeler yapılsa da herkesin aklı 23-29 Ağustos'ta oynanacak Molde maçlarında.
Sabah'ın haberine göre; teklif verilen yıldız isimler Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınmasını önemsiyor.
Süper Lig'de transfer dönemi 15 Eylül'de bitse de UEFA'ya Avrupa kupaları için takım listeleri en geç 4 Eylül'de bildirilmek zorunda.
Molde rövanşından sonra Galatasaray, 5 gün içinde kadrosuna nokta atışı takviyeler yapacak ve bu transferleri Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'ne yetiştirmiş olacak.