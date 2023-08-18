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Alev aldı

Şampiyon Galatasaray'ın transferde durmaya niyeti yok. Birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Matteo Guendouzi'nin de peşine düştü. G.Saray'ın Marsilya Kulübü'ne 15 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Alev aldı

Şampiyonlar Ligi için önünde tek engel kalan Galatasaray kadrosunu her geçen gün daha da güçlendirmeye devam ediyor. Mauro İcardi'nin bonservisini alan, Wilfried Zaha, Angelino ve Tete gibi yıldız isimleri de renklerine bağlayan Sarı-kırmızılılar, Chelsea'den Hakim Ziyech için de geri sayıma geçti. Şimdi sırada orta saha var. PSG'den Marco Verratti ile anılan Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isimse Matteo Guendouzi...

LAZİO DA DEVREYE GİRDİ

Fransız basını, sarı-kırmızılı yöneticilerin, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaptığı teklifi açıkladı. La Repubblica'da yer alan habere göre; Galatasaray, Matteo Guendouzi için Marsilya'ya 15 milyon euro önerdi. Marsilya'nın ise Fransız yıldız için 20 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi. Haberde ayrıca Galatasaray'ın yanı sıra Lazio'nun da Guendouzi ile ilgilendiği kaydedildi. Pazarlıkların sürdüğü gelen haberler arasında...

İkinci sıraya yerleşecek

Matteo Guendouzi, Marsilya'nın 15 milyon euro'luk teklifi kabul etmesi halinde Nicolo Zaniolo ile birlikte sarı-kırmızılıların en pahalı ikinci transferi olacak. Galatasaray, 2000 yılında Porto forması giyen Mario Jardel'i 17 milyon euro karşılığında transfer etmiş ve bu transfer sarı-kırmızılıların en pahalı transferi olmuştu.

256 maça çıktı

Futbol kariyerine PSG altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, henüz 19 yaşında 8 milyon euro'ya Arsenal'e transfer oldu. Daha sonra Hertha Berlin ve Marsilya'ya kiralık giden genç futbolcu, kariyeri boyunca 256 maça çıkarken 13 gol, 28 asistlik performans sergiledi.

Taraftardan tepki almıştı

Galatasaray'ın Marsilya ile karşılaştığı Avrupa Ligi maçında Guendouzi ile Van Aanholt arasında deplasmanda tartışma yaşanmıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise İstanbul'da oynanan maçta Guendouzi'ya sert tepkiler vererek topu her ayağına aldığında ıslık çalarak tepki göstermişti.

Buruk'un tercihi

Orta alanda hem savunmaya hem de hücuma yönelik görev yapabilen Guendouzi'yi, teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği ve transferini çok istediği belirlendi.

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