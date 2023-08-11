Tercihi G.Saray

Ezeli rakibi F.Bahçe'nin de ilgilendiği Tete'yi renklerine bağlayan Galatasaray, dün akşam 21.00'de bu transferini KAP açıklamasıyla duyurdu. Sarı-kırmızılılar, son olarak Shakhtar Donestk'ten 23 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete'yi kadrosuna katmayı başardı. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan bildirimde, Tete'nin formalı fotoğraflarını paylaşırken, başlık olarak da "Onun da tercihi Galatasaray!... Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Tete!" ifadelerine yer vererek ezeli rakibine göndermede bulundu.

YILLIK 2 MİLYON 800 BİN EURO

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yer alan açıklamada "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 EURO garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir." denildi. Tete geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması altında 59 maçta 19 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

MÜZEYİ GEZDİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Rams Park'ta imzayı atıp sarı-kırmızılı formayı giyen Tete, "Burada olduğum için çok mutluyum. Muhteşem taraftarı olan büyük bir kulüp. Şampiyon takıma geldim. Şampiyonlar Ligi'nde gollerimle ve asistlerimle katkıda bulunacağım" dedi.

21.00'DA...

Galatasaray saat 19.07'de açıklanması beklenen Tete'nin transferini, F.Bahçe'nin Maribor ile oynayacağı karşılaşmanın başladığı dakikalarda (21.00'de) duyurarak ezeli rakibine göndermede bulundu.