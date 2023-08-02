Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Transferde şov yapan Galatasaray'da gözler bir yandan da ayrılacak oyunculara çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılarda özellikle yıldız sağ bek Sacha Boey, uzun süredir Avrupa kulüplerinin yakın takibinde bulunuyor. Genç futbolcuya son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Burnley talip oldu. Transferi bitirmeyi amaçlayan Ada temsilcisi, Sacha Boey için teklifini iletti. İşte o rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

Transferde gündeminin yıldızı Sacha Boey için şu ana kadar gelen teklifler kulübü tatmin etmemişti.

TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

Arsenal ve Crystal Palace, Fransız oyuncu ile uzun zamandır ilgileniyordu.

TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

Bu kez Burnley, yıldız isim için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

Premier Lig'e yeni yükselen İngiliz ekibi, 20 milyon euro'luk teklifle G.Saray'ın kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

Fakat bu paranın yarısının garanti olması yönetim tarafından kabul görmedi.

TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

BONUSLAR VAR

Belirli sayıda Premier Lig maçına çıkma, Fransa Milli Takımı'na seçilme, ligde kalma ve Avrupa Kupaları'na katılma gibi bonus maddeleri yapılan teklifte yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

Boey için sunulan paket toplamda 20 milyon euro'yu buluyor.

TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

Sarı-kırmızılı ekip bu teklife sıcak bakmadı.

TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

Yönetim 22 yaşındaki sağ bekle sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

Kurmaylar, oyuncunun 1.2 milyon euro karşılığında yeni kontrat yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

Sacha Boey, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 33 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

Fransız futbolcu bu mücadelelerde 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

Sarı-kırmızılılara Rennes'den gelen Boey'in 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

Sezon başında takımdan ayrılması gündemdeyken, bulduğu şansı iyi değerlendirmeyi başararak takımda kaldı.

TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Galatasaraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam

Boey yakaladığı büyük çıkışla Leo Dubois'yı yedek kulübesine hapsetti.

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