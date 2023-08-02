GALATASARAY ZALGIRIS CANLI MAÇ İZLE 📺 | Galatasaray - Zalgiris maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ZALGIRIS MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Mertens, Kerem, Barış Alper, Halil

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Mamic, Oyewusi

GALATASARAY - ZALGIRIS VILNIUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da oyananacak. Müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

WILLY DELAJOD DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Zalgiris maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetecek. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Cyril Mugnier yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

"DEVLER LİGİ" ELEMELERİNDE 28. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 27 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 63 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü. Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi. 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

ELEMELERDE SON 6 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı son 6 müsabakada galip gelemedi. "Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.