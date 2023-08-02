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GALATASARAY ZALGIRIS CANLI MAÇ İZLE 📺 | Galatasaray - Zalgiris maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Zalgiris'i konuk edecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Zalgiris maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 20:18 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 20:27
GALATASARAY ZALGIRIS CANLI MAÇ İZLE 📺 | Galatasaray - Zalgiris maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ZALGIRIS MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Mertens, Kerem, Barış Alper, Halil

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Mamic, Oyewusi

GALATASARAY - ZALGIRIS VILNIUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da oyananacak. Müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

WILLY DELAJOD DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Zalgiris maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetecek. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Cyril Mugnier yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

"DEVLER LİGİ" ELEMELERİNDE 28. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 27 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 63 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü. Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi. 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

ELEMELERDE SON 6 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı son 6 müsabakada galip gelemedi. "Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.

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