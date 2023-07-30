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Galatasaray Mauro Icardi'nin maliyetini KAP'a bildirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi ve kulübü PSG ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun maliyetini de duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 14:25 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 14:53
Galatasaray Mauro Icardi'nin maliyetini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi ve kulübü PSG ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun maliyetini de duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

ICARDI'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Arjantinli futbolcu transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Geçtiğimiz sezonun ardından tekrar Galatasaray forması giydiğim için çok mutluyum. Projenin içinde, bu grubun bir parçası olarak hissediyordum kendimi. Erden Bey ile konuştuğumuzda da bu geleceğin bir parçası olmak istediğimi hissediyordum." ifadelerini kullandı.

G.SARAY'DAN ICARDI VİDEOSU!

Sarı-kırmızılı kulüp, Icardi'yle anlaşmaya varıldığını paylaştığı video ile de duyurdu. Videoda, Arjantinli oyuncunun yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği görülüyor.

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