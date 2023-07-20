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Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler Lucas Torreira'ya çevrildi. İtalyan kulüplerinin ilgi gösterdiği Uruguaylı orta saha için karar verildi. İşte Sarı kırmızılıların aldığı transfer kararı... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 15:55
Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Galatasaray ile Torreira'nın aşkı bir başka…

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Hem futbolcu hem kulüp yeni sezonda da birlikte yürümeye kararlı.



Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Gelen teklifler görüşme yapılmadan reddediliyor ama buna rağmen İtalyan ekibi Lazio'nun, Uruguaylı için ısrarı bitmiyor.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmişti.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Avusturya kampını pas geçen 27 yaşındaki ön libero, Portekiz'deki özel bir kliniğe giderek tedavi oldu.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Yokluğu hazırlık maçlarında hissedildi.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Ne Berkan ne de Midtsjö boşluğunu doldurabildi.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

ALTERNATİF BİLE BAKILMADI

Torreira'yı vazgeçilmez olarak gören teknik heyet, yeni sezon planlamasını yıldız oyuncuya göre yaptı.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Tecrübeli futbolcu için alternatif bile bakmadı. Yönetim, Lazio'dan gelen teklifi değerlendirmeye almadan reddetti.



Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Sabah'ta yer alan haberde Torreira da bu süreçte Galatasaray'dan yana tavır aldı.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Menajeri Pablo Bentancur'a, "İstanbul'da çok mutluyum.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Galatasaray'da devam edeceğim'' diyerek kimseyle transfer görüşmesi yapmamasını istedi.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Hem menajeri hem de Galatasaray yönetimi, Lazio'nun ilgisine dönüş bile yapmadı.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Torreira geçtiğimiz sezon başında Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle alınırken 4 yıllık imza atmıştı.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Sözleşmesi 2026'da bitecek. İtalya kariyerinde Pescara, Sampdoria ve Fiorentina formaları giyen Torreira, Serie A'da 102 karşılaşmaya çıktı. 9 gol 4 asistle oynadı.

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