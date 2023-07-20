Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı

Galatasaray ile Torreira'nın aşkı bir başka…
Galatasaray ile Torreira'nın aşkı bir başka…
Hem futbolcu hem kulüp yeni sezonda da birlikte yürümeye kararlı.
Galatasaray ile Torreira'nın aşkı bir başka…
Hem futbolcu hem kulüp yeni sezonda da birlikte yürümeye kararlı.
Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmişti.
Avusturya kampını pas geçen 27 yaşındaki ön libero, Portekiz'deki özel bir kliniğe giderek tedavi oldu.
Yokluğu hazırlık maçlarında hissedildi.
ALTERNATİF BİLE BAKILMADI
Torreira'yı vazgeçilmez olarak gören teknik heyet, yeni sezon planlamasını yıldız oyuncuya göre yaptı.
Tecrübeli futbolcu için alternatif bile bakmadı. Yönetim, Lazio'dan gelen teklifi değerlendirmeye almadan reddetti.
Sabah'ta yer alan haberde Torreira da bu süreçte Galatasaray'dan yana tavır aldı.
Menajeri Pablo Bentancur'a, "İstanbul'da çok mutluyum.
Galatasaray'da devam edeceğim'' diyerek kimseyle transfer görüşmesi yapmamasını istedi.
Hem menajeri hem de Galatasaray yönetimi, Lazio'nun ilgisine dönüş bile yapmadı.
Torreira geçtiğimiz sezon başında Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle alınırken 4 yıllık imza atmıştı.
Sözleşmesi 2026'da bitecek. İtalya kariyerinde Pescara, Sampdoria ve Fiorentina formaları giyen Torreira, Serie A'da 102 karşılaşmaya çıktı. 9 gol 4 asistle oynadı.