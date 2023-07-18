Rekabet büyük

Galatasaray'ın başarılı ismi Midtsjö, takımda büyük bir forma rekabeti yaşandığını söyledi. Norveçli futbolcu, "Lucas çok kaliteli bir oyuncu. Tabii büyük bir rekabet gerçeği var. Burası Galatasaray. Çok üst düzey oyuncu arkadaşlarımız var. Bu nedenle forma şansı bulduğumuzda her zaman üst düzey bir performans ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

GURUR DUYDUM

Midtsjö, Adana Demirspor karşısında attığı kritik golle ilgili ise "Kariyerimin en önemli gollerinden birini atmıştım. Bu nedenle çok büyük bir mutluluk yaşadım. Açıkçası tam olarak şampiyon olduk hissine kapılmamıştım. Çünkü önümüzde başka maçlar vardı. Ama Adana Demirspor maçının sonrasında çok gururlu hissediyordum kendimi" diye konuştu.