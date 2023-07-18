Haberler Galatasaray Rekabet büyük

Rekabet büyük

Galatasaray'ın başarılı ismi Midtsjö, takımda büyük bir forma rekabeti yaşandığını söyledi. Norveçli futbolcu, "Lucas çok kaliteli bir oyuncu. Tabii büyük bir rekabet gerçeği var. Burası Galatasaray. Çok üst düzey oyuncu arkadaşlarımız var. Bu nedenle forma şansı bulduğumuzda her zaman üst düzey bir performans ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
Rekabet büyük

Galatasaray'ın başarılı ismi Midtsjö, takımda büyük bir forma rekabeti yaşandığını söyledi. Norveçli futbolcu, "Lucas çok kaliteli bir oyuncu. Tabii büyük bir rekabet gerçeği var. Burası Galatasaray. Çok üst düzey oyuncu arkadaşlarımız var. Bu nedenle forma şansı bulduğumuzda her zaman üst düzey bir performans ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

GURUR DUYDUM

Midtsjö, Adana Demirspor karşısında attığı kritik golle ilgili ise "Kariyerimin en önemli gollerinden birini atmıştım. Bu nedenle çok büyük bir mutluluk yaşadım. Açıkçası tam olarak şampiyon olduk hissine kapılmamıştım. Çünkü önümüzde başka maçlar vardı. Ama Adana Demirspor maçının sonrasında çok gururlu hissediyordum kendimi" diye konuştu.

DİĞER
77 yaşındaki Ajda Pekkan yepyeni pozuyla gençlere taş çıkardı! İşte Ajda Pekkan’ın o mayolu pozu!
Bülent Şakrak'la 8 yıllık evliliği tek celsede biten Ceyda Düvenci'den bikinili paylaşım "İyileştiğin anları unutma" Boşanmanın hemen ardından...
F.Bahçe aradığı 6 numarayı Ada'da buldu!
Cimbom'dan teklif artırma kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya yıldızının menajeri İstanbul'a geldi
G.Saray B. Münih'e resmi teklif yapacak!
İstanbul yetenek sınavı ile alan okullar 2023
2022 YKS ne zaman açıklandı?
2023 YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'a Ada'dan sevindiren haber! Aslan'a Ada'dan sevindiren haber! 00:44
F.Bahçe o iddiaları yalanladı! F.Bahçe o iddiaları yalanladı! 00:44
G.Saray'da o isme Avrupa'dan sürpriz talip! G.Saray'da o isme Avrupa'dan sürpriz talip! 00:44
Beşiktaş'ta Muleka da yolcu! Beşiktaş'ta Muleka da yolcu! 00:44
Resmen açıkladı! Beşiktaş'a veda etti Resmen açıkladı! Beşiktaş'a veda etti 00:44
G.Saray'da sürpriz Berkan gelişmesi! Transferi... G.Saray'da sürpriz Berkan gelişmesi! Transferi... 00:44
Daha Eski
Salih Uçan bombası! Yeni takımı... Salih Uçan bombası! Yeni takımı... 00:44
F.Bahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! F.Bahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! 00:44
Zaniolo için flaş iddia: Gönlündeki takım... Zaniolo için flaş iddia: Gönlündeki takım... 00:44
F.Bahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi! F.Bahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi! 00:44
Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! 00:44
Transfer şokları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız... Transfer şokları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız... 00:44