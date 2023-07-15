SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Halil Dervişoğlu Galatasaray'da!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir isimle anlaştı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da görüşme halinde olduğu milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile el sıkıştı.

23 yaşındaki Hollanda doğumlu Halil Dervişoğlu, kariyerine Sparta altyapısında başladı. Genç futbolcu sırasıyla Brentford, Twente, Galatasaray ve Burnley formaları giydi. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 15 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.

Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Halil'in güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...