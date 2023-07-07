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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Weston McKennie'den Cimbom'a transfer yanıtı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takımın listesinde yer alan isimlerden Weston McKennie'nin transfer yanıtı belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 12:28
Tuğçe Erginkoç
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Weston McKennie'den Cimbom'a transfer yanıtı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Weston McKennie'den Cimbom'a transfer yanıtı!

Önemli isimleri listesine dahil eden Aslan, Juventus forması giyen Weston McKennie ile de ilgileniyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Weston McKennie'den Cimbom'a transfer yanıtı!

Yıldız futbolcunun transfer yanıtı belli oldu. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Weston McKennie'den Cimbom'a transfer yanıtı!

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre McKennie, Galatasaray'a transferde olumsuz yanıt verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Weston McKennie'den Cimbom'a transfer yanıtı!

Haberde, Alman ekibi Borussia Dortmund'un bu transferde ilerlediği bilgisi de paylaşıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Weston McKennie'den Cimbom'a transfer yanıtı!

24 yaşındaki genç orta saha, Juventus formasıyla toplamda çıktığı 96 müsabakada 13 gol atarken 5 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Weston McKennie'den Cimbom'a transfer yanıtı!

McKennie'nin İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Weston McKennie'den Cimbom'a transfer yanıtı!

WESTON MCKENNIE KİMDİR?

28 Ağustos 1998 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Alman ekibi Otterbach'ta başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Weston McKennie'den Cimbom'a transfer yanıtı!

Sırasıyla Dallas Academy, Schalke 04, Juventus ve Leeds formaları giydi.

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