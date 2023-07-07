GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Weston McKennie'den Cimbom'a transfer yanıtı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı.
Önemli isimleri listesine dahil eden Aslan, Juventus forması giyen Weston McKennie ile de ilgileniyordu.
Yıldız futbolcunun transfer yanıtı belli oldu. İşte detaylar...
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre McKennie, Galatasaray'a transferde olumsuz yanıt verdi.
Haberde, Alman ekibi Borussia Dortmund'un bu transferde ilerlediği bilgisi de paylaşıldı.
24 yaşındaki genç orta saha, Juventus formasıyla toplamda çıktığı 96 müsabakada 13 gol atarken 5 de asist yaptı.
McKennie'nin İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
WESTON MCKENNIE KİMDİR?
28 Ağustos 1998 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Alman ekibi Otterbach'ta başladı.
Sırasıyla Dallas Academy, Schalke 04, Juventus ve Leeds formaları giydi.
24 yaşındaki McKennie, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...