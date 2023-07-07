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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Kerem Demirbay hamlesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'ı gündemine aldığı öğrenildi. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 09:16
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Kerem Demirbay hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, orta saha için Almanya'dan bir ismi gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Kerem Demirbay hamlesi!

Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'a kanca atan Cimbom'un menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Kerem Demirbay hamlesi!

Takımdan ayrılması gündemde olan 30 yaşındaki oyuncunun durumunu takip eden Aslan, cazip bir teklifle Türkiye'ye getirmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Kerem Demirbay hamlesi!

Orta saha rotasyonunu geliştirmek isteyen Okan Buruk'un da gurbetçi yıldızı çok istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Kerem Demirbay hamlesi!

Almanya Milli Takımı'nda 2 kez forma giyen Kerem'in, TFF'nin yeni kuralı gereği yerli statüsünde oynayacak olması sarı-kırmızılıların iştahını daha da kabartıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Kerem Demirbay hamlesi!

Düsseldorf ve Hoffenheim formaları da giyen tecrübeli oyuncunun kontratı 2024'te sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Kerem Demirbay hamlesi!

Kerem geçen sezon 36 maçta 5 gol ve 3 asistle oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Kerem Demirbay hamlesi!

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

3 Temmuz 1993 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Kerem Demirbay hamlesi!

Profesyonel futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Kerem Demirbay hamlesi!

Sırasıyla Dortmund, Wattenscheid, Hamburg, Düsseldorf, Hoffenheim ve Leverkusen formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Kerem Demirbay hamlesi!

1.83 cm boyundaki Türk asıllı Alman futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Kerem Demirbay hamlesi!

30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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