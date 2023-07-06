Milot Rashica Aslan’ı bekliyor

Antalya'da tatil yapan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a transferi konusunda Norwich'le anlaşılması durumunda sarı-kırmızılı ekibin kampına katılacak. Milot Rashica, Galatasaray'ın öncelikli transfer hedeflerinden birisi durumunda.

OKAN HOCA DA AÇIKLADI

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk da Rashica'nın transferinin bitmesi için uğraştıklarını söyledi. Başarılı hoca "Hem biz hem de Rashica istiyor. Her türlü fedakarlığı iki taraf da doğru bir şekilde yapacaktır" diyerek Kosovalı oyuncunun transferinin bitmesini beklediklerini vurguladı.