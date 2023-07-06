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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 10 ayrılık!

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 10 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 17:54
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 10 ayrılık!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu boyunca sarı-kırmızılı formamız ile takımımızın Avrupa Kupası finali yolculuğunda özveri ile mücadele eden profesyonel oyuncularımız Pelin Bilgiç, Aija Jurjane, Merve Uygül, Epiphanny Prince, Tuğçe Canıtez, Azura Stevens, Miray Balotu, Kamile Nacickaite, Devran Tanaçan ve Ieva Pulvere ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, "Oyuncularımıza göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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