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Ndombele iddiası

Fransız orta saha için harekat başlatan sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Tottenham’a iletti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50
Ndombele iddiası

Orta sahasını güçlendirmek isteyen G.Saray, rotayı İngiltere'ye kırdı. Gündeme bu kez Tottenham'ın Fransız oyuncusu Tanguy Ndombele girdi. 26 yaşındaki orta sahayı kiralamak isteyen Cimbom, teklifini Tottenham'a iletti. Ndombele için 1 milyon euro'luk kiralama bedeli vermek isteyen Aslan, sözleşmedeki satın alma opsiyonunu yüksek tutarak iknaya uğraşıyor.

62 MİLYON'A GİTTİ

Geçen sezonu Napoli ve önceki yılı Lyon'da kiralık geçiren yıldızın istikrar sorunundan kaynaklı endişe duyulduğu için bu yol tercih ediliyor. Oyuncunun yeteneğine güvenen teknik heyet, G.Saray'da eski günlerine döneceğini düşünüyor. 2018-2019'da Lyon'da yaptığı çıkışla Tottenham'a 62 milyon euro'ya transfer olan Ndombele, İngiliz ekibinde 63 maça çıksa da beklenen etkiyi yapamamıştı.

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