Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

Son dakika haberi: Bu sezon 3 kulvarda mücadele verecek olan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Kadrosunu genişletmek isteyen Cimbom'a 22 yaşındaki orta saha oyuncusu önerildi. Sarı kırmızılılar transfer için yakında temaslarını kuracak. İşte detaylar... | TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

Sarı kırmızılılar özellikle orta sahaya takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu sonrası birçok isimle temasa geçmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

Cimbom'un listesinin ilk sırasında ise Paredes vardı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

Aslan, Paredes'in yanı sıra farklı futbolcuları da takibini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transfer gündemine dair flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

Kadrosunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın gündemine giren isimlerden biri de Anis Slimane oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

22 yaşındaki Tunuslu futbolcu için kısa süre içinde kulübü Bröndby ile temas kurulacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

Danimarka ekibinin futbol direktörü Carsten V. Jensen, Galatasaray'ın oyuncuya ilgisini doğrularken henüz resmi bir teklif gelmediğini kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

Menajerler tarafından önerilen ve scout ekibinin onay verdiği isim için teknik direktör Okan Buruk da "Görüşmekte fayda var" yorumunda bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

Bunun üzerine sarı-kırmızılı ekibin transfer komitesi de Bröndby ile masaya oturacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

Bonservisi 2024'te sona erecek Slimane için 2.5 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

Galatasaray'ın görüşmelere başlayacağı Anis Slimane'ye İngiltere'den Sheffield United da talip.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

İngilizler de onu kadrosunda görmek istiyor.

DİĞER
Doğuma günler kala Aslı Enver’den eşi Berkin Gökbudak’la yepyeni kareler!
Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı görüntüler gündem oldu! Bora Akkaş sessizliğini bozdu eşi Oben Alkan'dan özür diledi...
"Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"
Erden Timur Paredes için devrede! İşte yapılan teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Sörloth bombası! Erden Timur...
Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?
MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023
LGS'de kaç tercih hakkı var 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler 01:17
Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler 01:17
Samatta F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Samatta F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 23:31
G.Saray'a bayram hediyesi! Görüşme gerçekleşti G.Saray'a bayram hediyesi! Görüşme gerçekleşti 23:31
Trabzonspor Mislav Orsic'i resmen açıkladı! Trabzonspor Mislav Orsic'i resmen açıkladı! 23:31
F.Bahçe'ye Perisic müjdesi! F.Bahçe'ye Perisic müjdesi! 23:31
Daha Eski
F.Bahçe'de kaleye sürpriz isim F.Bahçe'de kaleye sürpriz isim 23:31
F.Bahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu F.Bahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu 23:31
Paredes'in menajerinden G.Saray açıklaması! Paredes'in menajerinden G.Saray açıklaması! 23:31
Sultanlar Brezilya'ya set vermedi! Sultanlar Brezilya'ya set vermedi! 23:31
Transferde olay gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... Transferde olay gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... 23:31
Beşiktaş'ta planlar değişti! 2 yıldıza teklif yapıldı Beşiktaş'ta planlar değişti! 2 yıldıza teklif yapıldı 23:31