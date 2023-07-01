TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz orta saha! Menajerler önerdi

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılılar özellikle orta sahaya takviye yapmak istiyor.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu sonrası birçok isimle temasa geçmişti.
Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılılar özellikle orta sahaya takviye yapmak istiyor.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu sonrası birçok isimle temasa geçmişti.
Aslan, Paredes'in yanı sıra farklı futbolcuları da takibini sürdürüyor.
Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transfer gündemine dair flaş bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Kadrosunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın gündemine giren isimlerden biri de Anis Slimane oldu.
22 yaşındaki Tunuslu futbolcu için kısa süre içinde kulübü Bröndby ile temas kurulacak.
Danimarka ekibinin futbol direktörü Carsten V. Jensen, Galatasaray'ın oyuncuya ilgisini doğrularken henüz resmi bir teklif gelmediğini kaydetti.
Menajerler tarafından önerilen ve scout ekibinin onay verdiği isim için teknik direktör Okan Buruk da "Görüşmekte fayda var" yorumunda bulunmuştu.
Bunun üzerine sarı-kırmızılı ekibin transfer komitesi de Bröndby ile masaya oturacak.
Bonservisi 2024'te sona erecek Slimane için 2.5 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.
Galatasaray'ın görüşmelere başlayacağı Anis Slimane'ye İngiltere'den Sheffield United da talip.
İngilizler de onu kadrosunda görmek istiyor.