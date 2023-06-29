Ucuz atlattı

Galatasaray'ın başarılı ismi Barış Alper Yılmaz, bayram nedeniyle memleketi Rize'ye giderken trafik kazası geçirdi. Kaza öğle saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu Görele Liman kavşağında meydana geldi. Barış'ın kullandığı otomobil, İbrahim Z. idaresindeki otomobille çarpıştı. İki sürücünün yara almadan kurtulması herkesi memnun etti. Durumu iyi olan Barış için G.Saray bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpten paylaşılan mesajda, "Kazayı üzüntüyle öğrendik. Durumu iyi olan Barış Alper Yılmaz'a ve kazada yaralanan diğer araçtaki sürücüye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Futbol Federasyonu da 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.