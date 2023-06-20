Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Galatasaray, Aris (Kıbrıs Rum Kesimi), Astana (Kazakistan), M.Haifa (İsrail), Zalgiris (Litvanya), HJK Helsinki (Finlandiya), F.Tallinn (Estonya), Shamrock (İrlanda), The New Saints (Galler), O. Ljubljana (Slovenya) ve Z.Mostar (Bosna Hersek) takımlarından biri ile eşleşecek. Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.