Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı.
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasyonlu kadro kurmak istiyor.
Transfer görüşmelerini hızlandıran sarı kırmızılılar, kadroya katılacak yeni isimleri Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçlarına yetiştirmek istiyor.
Lig şampiyonluğunun ardından gözünü Avrupa'ya diken Aslan'nın hedefi Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına kalmak.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu heyecanı başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak.
Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi 21 Haziran Çarşamba, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme kura çekimi 21 Haziran'da gerçekleşecek.
RAKİPLER BELLİ OLDU
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Galatasaray, Aris (Kıbrıs Rum Kesimi), Astana (Kazakistan), M.Haifa (İsrail), Zalgiris (Litvanya), HJK Helsinki (Finlandiya), F.Tallinn (Estonya), Shamrock (İrlanda), The New Saints (Galler), O. Ljubljana (Slovenya) ve Z.Mostar (Bosna Hersek) takımlarından biri ile eşleşecek. Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.
GALATASARAY 3. ÖN ELEME TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ
Galatasaray, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde Sparta Prag, AEK, Molde, Sheriff, Ludogorets, BATE Borisov ekiplerinden biri ile eşleşecek.
Molde, Sheriff, Ludogorets, BATE Borisov eğer 2. ön eleme turunda elenirse kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.
Galatasaray 3. ön eleme turunu geçer ve play-off turuna kalırsa, 4 muhtemel rakibi belli durumda.
Belçika şampiyonu Antwerp, organizasyona bu turdan katılacağı için Galatasaray'ın direkt muhtemel rakibi olarak göze çarpıyor.
3. ön eleme turunu geçebilirse Ferencvaros, Karabağ ve Sloven Bratislava (Slovakya) Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.
Aksi takdirde bu takımları eleyerek play-off'a kalan takımlar, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri olacak.