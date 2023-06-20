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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakibini bekliyor. Kupaya 2. ön eleme turundan dahil olacak olan Galatasaray'ın kura çekimi, maç takvimi ve muhtemel rakipleri merak konusu oldu. İşte sarı kırmızılıların rakipleri... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 11:31
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasyonlu kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Transfer görüşmelerini hızlandıran sarı kırmızılılar, kadroya katılacak yeni isimleri Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçlarına yetiştirmek istiyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi 21 Haziran Çarşamba, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme kura çekimi 21 Haziran'da gerçekleşecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

RAKİPLER BELLİ OLDU
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Galatasaray, Aris (Kıbrıs Rum Kesimi), Astana (Kazakistan), M.Haifa (İsrail), Zalgiris (Litvanya), HJK Helsinki (Finlandiya), F.Tallinn (Estonya), Shamrock (İrlanda), The New Saints (Galler), O. Ljubljana (Slovenya) ve Z.Mostar (Bosna Hersek) takımlarından biri ile eşleşecek. Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

GALATASARAY 3. ÖN ELEME TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde Sparta Prag, AEK, Molde, Sheriff, Ludogorets, BATE Borisov ekiplerinden biri ile eşleşecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Molde, Sheriff, Ludogorets, BATE Borisov eğer 2. ön eleme turunda elenirse kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Galatasaray 3. ön eleme turunu geçer ve play-off turuna kalırsa, 4 muhtemel rakibi belli durumda.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Belçika şampiyonu Antwerp, organizasyona bu turdan katılacağı için Galatasaray'ın direkt muhtemel rakibi olarak göze çarpıyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

3. ön eleme turunu geçebilirse Ferencvaros, Karabağ ve Sloven Bratislava (Slovakya) Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte karşılaşacağı muhtemel rakipler

Aksi takdirde bu takımları eleyerek play-off'a kalan takımlar, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri olacak.

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