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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Diego Gomez'in peşinde! Menajeri konuştu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar kadroya takviye yapmak için operasyonlarını sürdürüyor. Aslan'ın gündemine aldığı Paraguaylı genç futbolcu Diego Gomez'in menajeri konuştu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 12:16
Tuğçe Erginkoç
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Diego Gomez'in peşinde! Menajeri konuştu

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi gaza bastı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Diego Gomez'in peşinde! Menajeri konuştu

Kadrosunu önemli isimlerle takviye etmek isteyen Aslan, gündemine Diego Gomez'i almıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Diego Gomez'in peşinde! Menajeri konuştu

Genç orta sahanın menajeri, transferi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Diego Gomez'in peşinde! Menajeri konuştu

Paraguay basınından Cronica'da yer alan habere göre menajer Renato Bittar şu açıklamayı yaptı:

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Diego Gomez'in peşinde! Menajeri konuştu

Libertad, Diego Gomez için gelecek tekliflere açık. Eğer bunlardan bazıları tatmin edici olursa, taraflar anlaşmak için bir araya gelebilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Diego Gomez'in peşinde! Menajeri konuştu

Bu hafta oyuncunun transferinin somutlaşması açısından kritik. Bir teklif alacağız ve Libertad da bu teklifi değerlendirecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Diego Gomez'in peşinde! Menajeri konuştu

Haberde oyuncu için en fazla ilgi gösteren kulübün Galatasaray olduğu ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Diego Gomez'in peşinde! Menajeri konuştu

Bu sezon Libertad formasıyla 22 karşılaşmada görev alan Diego Gomez, 4 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Diego Gomez'in peşinde! Menajeri konuştu

DIEGO GOMEZ KİMDİR?

27 Mart 2003 tarihinde Paraguay'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Libertad altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Diego Gomez'in peşinde! Menajeri konuştu

Genç futbolcu, 2022'de Libertad'ın A takımına yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Diego Gomez'in peşinde! Menajeri konuştu

1.85 cm boyundaki Gomez, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Diego Gomez'in peşinde! Menajeri konuştu

Diego Gomez, Paraguay Milli Takımı ile 2 maça çıktı.

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