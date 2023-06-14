GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Diego Gomez'in peşinde! Menajeri konuştu

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi gaza bastı.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi gaza bastı.
Kadrosunu önemli isimlerle takviye etmek isteyen Aslan, gündemine Diego Gomez'i almıştı.
Genç orta sahanın menajeri, transferi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Paraguay basınından Cronica'da yer alan habere göre menajer Renato Bittar şu açıklamayı yaptı:
Libertad, Diego Gomez için gelecek tekliflere açık. Eğer bunlardan bazıları tatmin edici olursa, taraflar anlaşmak için bir araya gelebilir.
Bu hafta oyuncunun transferinin somutlaşması açısından kritik. Bir teklif alacağız ve Libertad da bu teklifi değerlendirecek.
Haberde oyuncu için en fazla ilgi gösteren kulübün Galatasaray olduğu ifade edildi.
Bu sezon Libertad formasıyla 22 karşılaşmada görev alan Diego Gomez, 4 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
DIEGO GOMEZ KİMDİR?
27 Mart 2003 tarihinde Paraguay'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Libertad altyapısında başladı.
Genç futbolcu, 2022'de Libertad'ın A takımına yükseldi.
1.85 cm boyundaki Gomez, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
Diego Gomez, Paraguay Milli Takımı ile 2 maça çıktı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...