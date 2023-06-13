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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Gonzalo Plata...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların bu sezon La Liga'da küme düşen Real Valladolid'de forma giyen Gonzalo Plata'yı gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 16:46
Mert Kılıç
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Gonzalo Plata...

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Gonzalo Plata...

Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına yoğunşlaştı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Gonzalo Plata...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefleyen Cimbom, yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Gonzalo Plata...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirecek olan Galatasaray, kanatlara takviye yapmayı amaçlıyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Gonzalo Plata...

Bu mevki için adı birçok isimle anılan sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Gonzalo Plata...

GONZALO PLATA'YA KANCA

Ekvador basını, Galatasaray'ın Real Valladolid forması giyen Gonzalo Plata'yı istediğini duyurdu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Gonzalo Plata...

Imperiofutbolec adlı sitede yer alan haberde İngiltere ve İspanya'dan bazı takımların da Ekvadorlu kanat oyuncusunu istediği ancak resmi teklif yapılmadığı belirtildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Gonzalo Plata...

Galatasaraylı yetkililerin kısa süre içerisinde Real Valladolid ile görüşmelere başlamak istediği aktarıldı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Gonzalo Plata...

İspanyol ekibinin 22 yaşındaki futbolcuyu satmak istemeleri durumunda 7 ila 10 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği vurgulandı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Gonzalo Plata...

Plata, geçtiğimiz sezon başında 3 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibine transfer oldu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Gonzalo Plata...

Geride bıraktığımız sezon La Liga'da 34 maça çıkan Gonzalo Plata, 1 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Gonzalo Plata...

Plata'nın Real Valladolid ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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