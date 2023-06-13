Galatasaray'dan sürpriz transfer! Gonzalo Plata...

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına yoğunşlaştı.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefleyen Cimbom, yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirecek olan Galatasaray, kanatlara takviye yapmayı amaçlıyor.
Bu mevki için adı birçok isimle anılan sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
GONZALO PLATA'YA KANCA
Ekvador basını, Galatasaray'ın Real Valladolid forması giyen Gonzalo Plata'yı istediğini duyurdu.
Imperiofutbolec adlı sitede yer alan haberde İngiltere ve İspanya'dan bazı takımların da Ekvadorlu kanat oyuncusunu istediği ancak resmi teklif yapılmadığı belirtildi.
Galatasaraylı yetkililerin kısa süre içerisinde Real Valladolid ile görüşmelere başlamak istediği aktarıldı.
İspanyol ekibinin 22 yaşındaki futbolcuyu satmak istemeleri durumunda 7 ila 10 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği vurgulandı.
GONZALO PLATA KİMDİR?
Tam adı Gonzalo Jordy Plata Jimenez olan futbolcu, 1 Kasım 2000'de Ekvador'da dünyaya geldi.
Futbola Independiente'de (Ekvador) başlayan Gonzalo Plata, 2018 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Ocak 2019'da Sporting Lizbon'a transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 2021/2022 sezonu öncesi Real Valladolid'e kiralandı.
Plata, geçtiğimiz sezon başında 3 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibine transfer oldu.
Geride bıraktığımız sezon La Liga'da 34 maça çıkan Gonzalo Plata, 1 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Plata'nın Real Valladolid ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.