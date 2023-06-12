TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, transferde hareketli günler yaşıyor.
Sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarına vize alabilmek için önemli hamleler yapmayı planlıyor.
Başkan Dursun Özbek'in, Erden Timur'a tam yetki verdiği biliniyordu.
Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, transferde hareketli günler yaşıyor.
Sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarına vize alabilmek için önemli hamleler yapmayı planlıyor.
Başkan Dursun Özbek'in, Erden Timur'a tam yetki verdiği biliniyordu.
Birçok futbolcuyla temas halinde olan Aslan'ın, transferdeki en önemli planı ise sol tarafa takviye yapmak.
Cimbom, yeni sezonda sol bek bölgesine önemli bir yıldızı transfer etme hedefinde.
Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden biri ise Liverpool forması giyen Konstantinos Tsimikas.
Sarı kırmızılıların, Yunan oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu ifade edilmişti.
Hatta yönetimin, İngiliz deviyle pazarlık halinde olduğu bildirilmişti.
Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili haberi Yunan basını duyurdu.
İşte detaylar...
LIVERPOOL'DAN CİMBOM'A RET!
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Sportsroom'dan derlediği habere göre Liverpool, Galatasaray'ın Tsimikas için yaptığı teklifi reddetti.
İngiliz ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmaya niyetli olmadığı aktarıldı.
Öte yandan Tsimikas'in de takımdan ayrılmaya yanaşmadığı kaydedildi.
Böylelikle Tsimikas defteri sarı kırmızılılar için kapanmış oldu.
Konstantinos Tsimikas bu sezon Liverpool'da 28 maçta görev aldı.
Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 6 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan yıldızın, Liverpool ile olan kontratı 2025 yılında bitecek.