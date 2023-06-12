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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı. Sol bek transferi için kolları sıvayan yönetim Liverpool ile görüşmelerini sürdürüyor. İşte İngiliz ekibinin sarı kırmızılılar verdiği cevap... | GS TRANSFER HABER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 12:22
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

Birçok futbolcuyla temas halinde olan Aslan'ın, transferdeki en önemli planı ise sol tarafa takviye yapmak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

Cimbom, yeni sezonda sol bek bölgesine önemli bir yıldızı transfer etme hedefinde.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden biri ise Liverpool forması giyen Konstantinos Tsimikas.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

Sarı kırmızılıların, Yunan oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu ifade edilmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

Hatta yönetimin, İngiliz deviyle pazarlık halinde olduğu bildirilmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

Konuyla ilgili haberi Yunan basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

LIVERPOOL'DAN CİMBOM'A RET!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Sportsroom'dan derlediği habere göre Liverpool, Galatasaray'ın Tsimikas için yaptığı teklifi reddetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

İngiliz ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmaya niyetli olmadığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

Öte yandan Tsimikas'in de takımdan ayrılmaya yanaşmadığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

Böylelikle Tsimikas defteri sarı kırmızılılar için kapanmış oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

Konstantinos Tsimikas bu sezon Liverpool'da 28 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 6 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Konstantinos Tsimikas ısrarı! İşte Liverpool'un cevabı

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan yıldızın, Liverpool ile olan kontratı 2025 yılında bitecek.

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