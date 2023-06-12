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İtalya'dan Galatasaray için bomba takas iddiası!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: İtalya'da Galatasaray'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Luca Cimini, sarı-kırmızılıların yıldızı Nicolo Zaniolo'nun, takasla Juventus'a gideceğini öne sürdü. Görüşmelerin devam ettiği ve takas olasılığının yüksek olduğu belirtildi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
İtalya'dan Galatasaray için bomba takas iddiası!

Nicolo Zaniolo da Juventus'a kiralık olarak gönderilecek.

İtalya'dan Galatasaray için bomba takas iddiası!

Galatasaray'ın üste para istediği de gelen haberler arasında...

İtalya'dan Galatasaray için bomba takas iddiası!

Görüşmelerin sürdüğü ve takas olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

İtalya'dan Galatasaray için bomba takas iddiası!

Nicolo Zaniolo, devre arası transfer döneminde Roma'dan Galatasaray'a transfer oldu.

İtalya'dan Galatasaray için bomba takas iddiası!

İtalyan yıldız, 15 milyon euro'luk bonservis bedeliyle sarı-kırmızılılara katıldı.

İtalya'dan Galatasaray için bomba takas iddiası!

Cimbom'daki ilk maçında Kasımpaşa ağlarını havalandıran Zaniolo, sezonun ikinci yarısında toplam 11 maça çıktı.

İtalya'dan Galatasaray için bomba takas iddiası!

23 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 1 asist yaptı.

İtalya'dan Galatasaray için bomba takas iddiası!

Özellikle ligin son haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle taraftarların gönlünde taht kurdu.

İtalya'dan Galatasaray için bomba takas iddiası!

Zaniolo'nun 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

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