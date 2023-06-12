İtalya'dan Galatasaray için bomba takas iddiası!

Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Son bir kaç gündür İtalyanlar, Liverpool'da beklediğini bulamayarak Juventus'a dönen Arthur Melo'yu Galatasaray'a yazıyor.
Luca Cimini'nin iddiasına göre ise; Melo, Galatasaray'a gelecek.
Nicolo Zaniolo da Juventus'a kiralık olarak gönderilecek.
Galatasaray'ın üste para istediği de gelen haberler arasında...
Görüşmelerin sürdüğü ve takas olasılığının yüksek olduğu belirtildi.
Nicolo Zaniolo, devre arası transfer döneminde Roma'dan Galatasaray'a transfer oldu.
İtalyan yıldız, 15 milyon euro'luk bonservis bedeliyle sarı-kırmızılılara katıldı.
Cimbom'daki ilk maçında Kasımpaşa ağlarını havalandıran Zaniolo, sezonun ikinci yarısında toplam 11 maça çıktı.
23 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 1 asist yaptı.
Özellikle ligin son haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle taraftarların gönlünde taht kurdu.
Zaniolo'nun 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Bonservisi Juventus'ta bulunan Arthur Melo, bu sezonu Liverpool'da kiralık geçirdi.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle İngiltere'de verimli olamadı.
26 yaşındaki futbolcu, sadece 4 maçta forma şansı bulabildi.