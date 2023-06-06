Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray için kutlama organizasyonu düzenlendi.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray için kutlama organizasyonu düzenlendi.
Galatasaray'ın Nef Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından düzenlenen etkinlikte taraftarlar elde edilen başarıyı kutlarken, sarı-kırmızılı takım da şampiyonluk kupasına kavuştu.
Tribünleri tamamen dolduran Galatasaraylı taraftarlar, ışık gösterileri ve çeşitli şovlarla takımlarının başarısını kutladı.
Kutlama için maçtan sonra saha içinde platform kurulurken, Doğu Tribünü'ne asılan perdeye projeksiyon cihazıyla Galatasaray'ın simgesi olan aslan animasyonu yansıtıldı.
Yönetici, teknik heyet ve futbolcular tek tek sahneye çağrıldı Kutlamada kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilerek platforma davet edildi.
İlk olarak başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Cemal Özgörkey ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur sahneye geldi.
Ardından teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları sahneye çağrıldı. Okan Buruk, eşi Nihan ve oğlu Ali Yiğit ile platformdaki yerini aldı.
Genç oyuncuların sahneye çıkmasıyla devam eden kutlamada ismi anons edilen futbolcular, seçtikleri şarkı eşliğinde taraftarın önüne çıktı. Yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da çocuklarıyla birlikte kutlamaya dahil oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesiyle Galatasaray'a katılan Samuel Adekugbe, gözyaşları içinde seremoniye çıktı. Eşinin doğumu için ülkesine giden Fredrik Midtsjö, kutlamada yer almadı.
KUPAYI MEHMET BÜYÜKEKŞİ VERDİ
Galatasaray'a, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupası takdim edildi.
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden alarak havaya kaldırdı.
Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.
Fenerbahçe derbisiyle bu sezonki son maçına çıkan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.
Yeni sezon öncesi ses getirecek transferler gerçekleştirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, son olarak Leicester City forması giyen Youri Tielemans'ı listeye ekledi.
Yıldız futbolcu, takımının Premier Lig'den düşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.
Leicester City de Leicester City Youri Tielemans ile birlikte Çağlar Söyüncü, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Ryan Bertrand, Ayoze Perez ve Tete'nin takımdan ayrılacağını açıkladı.
Öte yandan, Tielemans transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
11 TAKIM DAHA TALİP OLDU
İngiliz basını, takımın daha Tielemans'a talip olduğunu yazdı.
Leicester Mercury'de yer alan habere göre; Aston Villa, Newcastle United, Roma, Arsenal, Liverpool, Brighton, Borussia Dortmund, Burnley, Tottenham, Milan ve Juventus'un Youri Tielemans ile ilgilendiği belirtildi.
Haberde Galatasaray'ın da 26 yaşındaki yıldızı istediği vurgulandı.
Youri Tielemans, bu sezon Leicester City formasıyla 37 maça çıktı.
Belçikalı yıldız, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
58 kez formasını giydiği Belçika Milli Takımı ile 5 gol atan Tielemans'ın güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.