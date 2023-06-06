Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Genç oyuncuların sahneye çıkmasıyla devam eden kutlamada ismi anons edilen futbolcular, seçtikleri şarkı eşliğinde taraftarın önüne çıktı. Yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da çocuklarıyla birlikte kutlamaya dahil oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesiyle Galatasaray'a katılan Samuel Adekugbe, gözyaşları içinde seremoniye çıktı. Eşinin doğumu için ülkesine giden Fredrik Midtsjö, kutlamada yer almadı.