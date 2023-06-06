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Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 23. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Leicester City'den ayrılacağı açıklanan Youri Tielemans'ı gündemine almıştı. Kongo asıllı Belçikalı yıldızın transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 12:43
Mert Kılıç
Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray için kutlama organizasyonu düzenlendi.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Galatasaray'ın Nef Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından düzenlenen etkinlikte taraftarlar elde edilen başarıyı kutlarken, sarı-kırmızılı takım da şampiyonluk kupasına kavuştu.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Tribünleri tamamen dolduran Galatasaraylı taraftarlar, ışık gösterileri ve çeşitli şovlarla takımlarının başarısını kutladı.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Kutlama için maçtan sonra saha içinde platform kurulurken, Doğu Tribünü'ne asılan perdeye projeksiyon cihazıyla Galatasaray'ın simgesi olan aslan animasyonu yansıtıldı.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Yönetici, teknik heyet ve futbolcular tek tek sahneye çağrıldı Kutlamada kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilerek platforma davet edildi.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

İlk olarak başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Cemal Özgörkey ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur sahneye geldi.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Ardından teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları sahneye çağrıldı. Okan Buruk, eşi Nihan ve oğlu Ali Yiğit ile platformdaki yerini aldı.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Genç oyuncuların sahneye çıkmasıyla devam eden kutlamada ismi anons edilen futbolcular, seçtikleri şarkı eşliğinde taraftarın önüne çıktı. Yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da çocuklarıyla birlikte kutlamaya dahil oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesiyle Galatasaray'a katılan Samuel Adekugbe, gözyaşları içinde seremoniye çıktı. Eşinin doğumu için ülkesine giden Fredrik Midtsjö, kutlamada yer almadı.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

KUPAYI MEHMET BÜYÜKEKŞİ VERDİ

Galatasaray'a, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupası takdim edildi.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden alarak havaya kaldırdı.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Fenerbahçe derbisiyle bu sezonki son maçına çıkan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Yeni sezon öncesi ses getirecek transferler gerçekleştirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, son olarak Leicester City forması giyen Youri Tielemans'ı listeye ekledi.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Yıldız futbolcu, takımının Premier Lig'den düşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Leicester City de Leicester City Youri Tielemans ile birlikte Çağlar Söyüncü, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Ryan Bertrand, Ayoze Perez ve Tete'nin takımdan ayrılacağını açıkladı.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Öte yandan, Tielemans transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

11 TAKIM DAHA TALİP OLDU

İngiliz basını, takımın daha Tielemans'a talip olduğunu yazdı.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Leicester Mercury'de yer alan habere göre; Aston Villa, Newcastle United, Roma, Arsenal, Liverpool, Brighton, Borussia Dortmund, Burnley, Tottenham, Milan ve Juventus'un Youri Tielemans ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Haberde Galatasaray'ın da 26 yaşındaki yıldızı istediği vurgulandı.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Youri Tielemans, bu sezon Leicester City formasıyla 37 maça çıktı.

Galatasaray'da Tielemans transferi zora girdi! İşte sebebi

Belçikalı yıldız, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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