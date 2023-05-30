Haberler Galatasaray Rakipler netleşiyor

Rakipler netleşiyor

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda tanıdık isimler var.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50
Rakipler netleşiyor

Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemesinin ardından Süper Lig şampiyonu gelecek sezon Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Bu sayede Galatasaray sezonu şampiyon tamamlarsa sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak. Şampiyon temsilcimiz, 1. ön elemeden gelen 15 takımdan birisiyle eşleşecek. Aralarında Hagi'nin Farul'u, Riera'nın Olimpija'sının bulunduğu bazı rakipler şu şekilde: Maccabi Haifa, Hacken, Karabağ, Ferencvaros, Rakow, Astana, Slovan, BATE, Sheriff, Zalgiris...

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