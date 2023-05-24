Zaniolo Milan yolcusu

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo operasyonu tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, takıma uyum sağlamakta zorlanan İtalyan yıldız için Milan'la anlaştı. Milano ekibi, Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan 35 milyon euro'luk serbest kalma bedelini taksitler halinde Galatasaray'a ödeyecek. Milan'la 5 yıllık anlaşma yapacak olan Nicolo Zaniolo'nun ücreti Galatasaray'a 5 yıl içinde yıllık 7 milyon euro'luk taksitler halinde ödenecek.

2 MAÇ CEZA ALDI

PFDK kararları açıklandı. İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'ya 2 maçtan men cezası verildi. İtalyan yıldız, Ankaragücü maçında yok ama Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek. Disiplin kurulu ayrıca Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 352 bin TL para cezası kesildi ve bazı bloklara giriş yasağı geldi.