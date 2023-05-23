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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a büyük müjde! Angel Di Maria...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Geçen yaz transfer döneminde olduğu gibi önümüzdeki yaz transfer döneminde de dünya yıldızı isimleri takıma kazandırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Serie A devi Juventus'un deneyimli futbolcusu Angel Di Maria'yı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılara Arjantinli yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 10:05
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a büyük müjde! Angel Di Maria...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a büyük müjde! Angel Di Maria...

Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a büyük müjde! Angel Di Maria...

Aslan, mücadeleden galip ayrılması halinde 2022/2023 sezonunu şampiyon olarak bitirmeyi garantileyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a büyük müjde! Angel Di Maria...

30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak maç için geri sayıma geçen Galatasaray'da sezonun bitmesine kısa bir süre kala gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a büyük müjde! Angel Di Maria...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a büyük müjde! Angel Di Maria...

Bu sezon Icardi, Mertens, Mata, Zaniolo ve Torreira gibi birçok dünya yıldızını takıma kazandıran yönetim, yeni sezon öncesi de aynı stratejiyi izleyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a büyük müjde! Angel Di Maria...

Birçok yıldızla temas halinde olan Galatasaray'da adı en çok anılan isimlerin biri Angel Di Maria oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a büyük müjde! Angel Di Maria...

JUVENTUS İLE GÖRÜŞMELER TIKANDI

Juventus ile Angel Di Maria arasındaki sözleşme görüşmeleri durma noktasına geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a büyük müjde! Angel Di Maria...

35 yaşındaki Arjantinli yıldızın beklentileri ve Juventus yönetiminin beklentileri birbirini karşılamazken, bu sebepten dolayı iki taraf da görüşmeleri durdurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a büyük müjde! Angel Di Maria...

Galatasaray'ın, Di Maria'ya 3.5 milyon Euro garanti 1+1 yıllık sözleşme teklifi yaptığı iddia edilse de bu bilgi doğrulanamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a büyük müjde! Angel Di Maria...

Angel Di Maria, bu sezon Juventus formasıyla 38 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a büyük müjde! Angel Di Maria...

Arjantinli yıldız, 8 gol ve 7 asistlik performansıyla 15 gole direkt katkıda bulundu.

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