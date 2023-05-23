TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a büyük müjde! Angel Di Maria...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım başladı.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım başladı.
Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.
Aslan, mücadeleden galip ayrılması halinde 2022/2023 sezonunu şampiyon olarak bitirmeyi garantileyecek.
30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak maç için geri sayıma geçen Galatasaray'da sezonun bitmesine kısa bir süre kala gözler transfere çevrildi.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirecek.
Birçok yıldızla temas halinde olan Galatasaray'da adı en çok anılan isimlerin biri Angel Di Maria oldu.
JUVENTUS İLE GÖRÜŞMELER TIKANDI
Juventus ile Angel Di Maria arasındaki sözleşme görüşmeleri durma noktasına geldi.
35 yaşındaki Arjantinli yıldızın beklentileri ve Juventus yönetiminin beklentileri birbirini karşılamazken, bu sebepten dolayı iki taraf da görüşmeleri durdurdu.
Galatasaray'ın, Di Maria'ya 3.5 milyon Euro garanti 1+1 yıllık sözleşme teklifi yaptığı iddia edilse de bu bilgi doğrulanamadı.
Angel Di Maria, bu sezon Juventus formasıyla 38 maça çıktı.
Arjantinli yıldız, 8 gol ve 7 asistlik performansıyla 15 gole direkt katkıda bulundu.
Di Maria'nın İtalyan deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.