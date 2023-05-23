Milan kapıyı çalacak

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da henüz kendisini tam olarak gösteremedi ama İtalya'da halen revaçta... Juventus, İnter ve Milan'ın oyuncuyla yakından ilgilendiği ifade edilirken bu üç takım arasında Milan'ın öne çıktığı belirtildi. İtalya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport'a göre, Milan değeri 30 milyon euro olan futbolcuyu kadrosuna katmak için sezonun bitmesini bekliyor. Haberde Nicolo Zaniolo'nun Roma'da kendisini kaybettiğini ancak Galatasaray'da kendini yeniden bulduğunu, taraftarla arası iyi olduğunu yazdı. Ayrıca Zaniolo'nun ülkesine dönmek için sabırsızlandığını da yazdı.

Pioli'nin elini güçlendirmek isteyen Milan, Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katabilmek için kaynak arayışını sürdürüyor. Yıldız futbolcu, Galatasaray'da oynadığı 9 maçta 3 gol attı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İLE BİRLİKTE!

Zaniolo için, İtalyan medyası sürpriz bir iddiada bulundu. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Genç oyuncu, Survivor'un genç yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte... Gazete iddialarını ise Kalaycıoğlu'nun İnstagram'da sadece Zaniolo tarafından değil, İtalyan yıldızın en yakın arkadaşı Galasso tarafından da takip edilmesine dayandırdı.