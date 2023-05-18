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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kaleye duvar ördü! Avrupa'da 5. oldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Son olarak ligde İstanbulspor'u mağlup eden Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor. Sarı-kırmızılılar yakaladıkları istatistikle de Avrupa'nın en iyi kulüpleri arasına girdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 09:35
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kaleye duvar ördü! Avrupa'da 5. oldu

Mauro Icardi'nin golleriyle İstanbulspor deplasmanından zaferle ayrılan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kaleye duvar ördü! Avrupa'da 5. oldu

Koşar adım şampiyonluğa giden Okan Buruk'un Aslanları, yine gol yemeyerek kalede ve savunmada farkını gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kaleye duvar ördü! Avrupa'da 5. oldu

Cimbom, bu sezon 32 maçta rakiplerine 15 karşılaşmada geçit vermezken içeride 5, dışarıda da 10 maçta kalesine duvar ördü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kaleye duvar ördü! Avrupa'da 5. oldu

26 kez filelerini düşüren Cimbom, Süper Lig'de ağları en az sarsılan takım olurken, adını Avrupa'nın da en iyileri arasına yazdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kaleye duvar ördü! Avrupa'da 5. oldu

GEÇEN SEZONA SÜNGER ÇEKTİ

Avrupa'da lider takımlar içerisinde Galatasaray, en az gol yiyen 5'inci kulüp oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kaleye duvar ördü! Avrupa'da 5. oldu

Okan Buruk'un Aslanları, Antwerp (29), Feyenoord (28), Manchester City (31), Bayern Münih (34) ve PSG'yi (35) geride bıraktı.

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