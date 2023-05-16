Haberler Galatasaray Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu zirvede noktalayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, yapacağı takviyelerle birlikte kadroda düşünülmeyen futbolcularla da yollarını ayıracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da ilk ayrılık yolda. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 11:45
Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşamıyor.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun kadro planlamasına start verildi.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

2023/2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Aslan, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Yönetim, bu sezon olduğu gibi önümüzdeki yaz transfer döneminde de birçok dünya yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'u raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmaya hazırlanıyor.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Başta süre bulmakta zorlanan futbolcularla yollarını ayıracak olan Cimbom'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

ADEKUGBE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor'dan transfer ettiği Sam Adekugbe ile yola devam etmeyecek.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Hatayspor'dan kiralık gelen Kanadalı futbolcunun sözleşmesinde 1 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Performansı beğenilmeyen Adekugbe formasını Kazımcan Karataş'a kaptırdı.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Teknik heyetin yeni sezon planlamasında Kanadalı sol bek düşünülmüyor.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Yönetim, Adekugbe'nin opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Sam Adekugbe, bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Kanadalı sol bek, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Sezona başladığı Hatayspor'da 18 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibiyle skor katkısı üretemedi.

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