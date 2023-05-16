Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşamıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşamıyor.
Sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun kadro planlamasına start verildi.
2023/2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Aslan, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek.
Yönetim, bu sezon olduğu gibi önümüzdeki yaz transfer döneminde de birçok dünya yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor.
Dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'u raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmaya hazırlanıyor.
Başta süre bulmakta zorlanan futbolcularla yollarını ayıracak olan Cimbom'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.
ADEKUGBE İLE YOLLAR AYRILIYOR
Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor'dan transfer ettiği Sam Adekugbe ile yola devam etmeyecek.
Hatayspor'dan kiralık gelen Kanadalı futbolcunun sözleşmesinde 1 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
Performansı beğenilmeyen Adekugbe formasını Kazımcan Karataş'a kaptırdı.
Teknik heyetin yeni sezon planlamasında Kanadalı sol bek düşünülmüyor.
Yönetim, Adekugbe'nin opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
Sam Adekugbe, bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı.
Kanadalı sol bek, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Sezona başladığı Hatayspor'da 18 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibiyle skor katkısı üretemedi.
Adekugbe'nin Hatayspor ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Kanadalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.