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Juventus'un yıldızı Cimbom'a! Opsiyon kullanılmayacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Lucas Torreira’ya gelen teklifler nedeniyle alternatif arayışını sürdüren Galatasaray, rotayı yeniden Denis Zakaria’ya çevirdi. Bonservisi Juventus’ta olan 26 yaşındaki ön libero Chelsea’da kiralık oynuyor. Cimbom, Kongo asıllı İsviçreli yıldızı kiralamak için Juventus’la masaya oturacak. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Juventus'un yıldızı Cimbom'a! Opsiyon kullanılmayacak

Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'da transferde de hareketli dakikalar yaşanıyor.

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Juventus'un yıldızı Cimbom'a! Opsiyon kullanılmayacak

Sarı-kırmızılı kulübe, Lucas Torreira için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler geliyor.

Juventus'un yıldızı Cimbom'a! Opsiyon kullanılmayacak

Yönetim, Uruguaylı orta sahaya gelen teklifler nedeniyle alternatif arayışına yöneldi.

Juventus'un yıldızı Cimbom'a! Opsiyon kullanılmayacak

İngiliz ekibi, Zakaria'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Juventus'un yıldızı Cimbom'a! Opsiyon kullanılmayacak

Cimbom, Kongo asıllı İsviçreli yıldızı kiralamak için Juventus'la masaya oturacak.

Juventus'un yıldızı Cimbom'a! Opsiyon kullanılmayacak

Zakaria, sezon başladıktan kısa bir süre sonra Juventus'tan Chelsea'ye kiralandı.

Juventus'un yıldızı Cimbom'a! Opsiyon kullanılmayacak

Ancak Londra ekibinde forma şansı bulmakta zorlandı.

Juventus'un yıldızı Cimbom'a! Opsiyon kullanılmayacak

26 yaşındaki futbolcu ligde sadece 7 maçta forma giyebildi.

Juventus'un yıldızı Cimbom'a! Opsiyon kullanılmayacak

Şampiyonlar Ligi'nde 2, İngiltere Federasyon Kupası ile Lig Kupası'nda birer kez oynadı.

Juventus'un yıldızı Cimbom'a! Opsiyon kullanılmayacak

Toplamda 11 maçta süre alan Zakaria 1 gol kaydetti.

Juventus'un yıldızı Cimbom'a! Opsiyon kullanılmayacak

İsviçre Milli Takımı'nda 47 kez oynama şansı bulan yıldız oyuncu 3 gol kaydetti.

Juventus'un yıldızı Cimbom'a! Opsiyon kullanılmayacak

İsviçreli oyuncunun, Juventus'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Zakaria'nın Transfermarkt değeri 20 milyon Euro...

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