Juventus'un yıldızı Cimbom'a! Opsiyon kullanılmayacak

Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'da transferde de hareketli dakikalar yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'da transferde de hareketli dakikalar yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı kulübe, Lucas Torreira için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler geliyor.
Yönetim, Uruguaylı orta sahaya gelen teklifler nedeniyle alternatif arayışına yöneldi.
Cimbom, bu doğrultuda rotayı İtalya'ya çevirdi.
Daha önce de adı Galatasaray'la anılan Denis Zakaria ismi yeniden gündeme geldi.
İngiliz ekibi, Zakaria'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Ancak Londra ekibinde forma şansı bulmakta zorlandı.
26 yaşındaki futbolcu ligde sadece 7 maçta forma giyebildi.
Şampiyonlar Ligi'nde 2, İngiltere Federasyon Kupası ile Lig Kupası'nda birer kez oynadı.
Toplamda 11 maçta süre alan Zakaria 1 gol kaydetti.
İsviçre Milli Takımı'nda 47 kez oynama şansı bulan yıldız oyuncu 3 gol kaydetti.
İsviçreli oyuncunun, Juventus'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Zakaria'nın Transfermarkt değeri 20 milyon Euro...