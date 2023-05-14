GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

Galatasaray'da yaz transfer dönemi için arayışlar hız kazandı.
Galatasaray'da yaz transfer dönemi için arayışlar hız kazandı.
Yeni sezon için daha güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de sol bek transferi...
Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yönetimden üst düzey bir sol bek alınmasını istedi.
Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; sarı-kırmızılı takım İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Brezilyalı sol beki Alex Sandro'ya talip oldu.
Aslan, Juventus'la kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmayı planlıyor.
PORTO KEŞFETTİ
Galatasaray, yıldız oyuncuyu gelecek sezon için planladıkları proje ve imza parasıyla ikna etmeye çalışacak.
Atletico Paranaense altyapısından yetişen Sandro, Maldonado ve Santos'ta forma giydikten sonra 2011 yılında Porto'ya transferiyle Avrupa'ya ayak bastı.
Portekiz ekibinde gösterdiği başarılı performansla adını dünyaya duyuran Sandro, 2015'te 28 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu.
7 sezondur formasını giydiği İtalyan ekibiyle bu sezon 36 maça çıkarken 2 asiste imza attı.
503 MAÇTA OYNADI
Solda hızı ve güçlü defansif özellikleriyle bilinen Alex Sandro kariyeri boyunca 503 karşılaşmada forma giydi.
32 yaşındaki oyuncu, 19 gol, 50 asistlik performansıyla hücumda da oynadığı takımlara güç kattı.
IAGO KAPIŞMASI
Bir sol bek iddiası da Almanlardan geldi.
Kicker'in haberine göre Iago, yaz aylarında Augsburg'dan ayrılacak.
Türkiye'nin üst düzey kulüplerinden Galatasaray ve Beşiktaş oyuncuyla ilgileniyor. 26 yaşındaki sol bekin Augsburg ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Habere göre, Brezilyalı'yı çevreleyen kış transfer söylentilerinin ardından, vedalaşması artık çok daha yakın.