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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon takıma kazandırdığı birçok dünya yıldızıyla adından söz ettiren Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalara hız verildi. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, İtalyan devi Juventus'un yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

Galatasaray'da yaz transfer dönemi için arayışlar hız kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

Yeni sezon için daha güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de sol bek transferi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yönetimden üst düzey bir sol bek alınmasını istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; sarı-kırmızılı takım İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Brezilyalı sol beki Alex Sandro'ya talip oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

Aslan, Juventus'la kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

PORTO KEŞFETTİ

Galatasaray, yıldız oyuncuyu gelecek sezon için planladıkları proje ve imza parasıyla ikna etmeye çalışacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

Atletico Paranaense altyapısından yetişen Sandro, Maldonado ve Santos'ta forma giydikten sonra 2011 yılında Porto'ya transferiyle Avrupa'ya ayak bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

Portekiz ekibinde gösterdiği başarılı performansla adını dünyaya duyuran Sandro, 2015'te 28 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

7 sezondur formasını giydiği İtalyan ekibiyle bu sezon 36 maça çıkarken 2 asiste imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

503 MAÇTA OYNADI

Solda hızı ve güçlü defansif özellikleriyle bilinen Alex Sandro kariyeri boyunca 503 karşılaşmada forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

32 yaşındaki oyuncu, 19 gol, 50 asistlik performansıyla hücumda da oynadığı takımlara güç kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

IAGO KAPIŞMASI

Bir sol bek iddiası da Almanlardan geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

Kicker'in haberine göre Iago, yaz aylarında Augsburg'dan ayrılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

Türkiye'nin üst düzey kulüplerinden Galatasaray ve Beşiktaş oyuncuyla ilgileniyor. 26 yaşındaki sol bekin Augsburg ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Juventus'un yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...

Habere göre, Brezilyalı'yı çevreleyen kış transfer söylentilerinin ardından, vedalaşması artık çok daha yakın.

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