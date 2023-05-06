Ali Uras 11. yılda anıldı

G.Saray, eski başkanlarından Ali Uras'ı vefatının 11. yıl dönümünde andı. Mesajda, "Yapmış olduğu sayısız hizmetle G.Saray tarihinin unutulmaz isimlerinden olan Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının 11. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
G.Saray, eski başkanlarından Ali Uras'ı vefatının 11. yıl dönümünde andı. Mesajda, "Yapmış olduğu sayısız hizmetle G.Saray tarihinin unutulmaz isimlerinden olan Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının 11. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.