GALATASARAY HABERİ: İspanya'dan Juan Mata iddiası! G.Saray'dan ayrılıp...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da önümüzdeki sezon için kalacaklar ve gidecekler belli olmaya başladı.
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da önümüzdeki sezon için kalacaklar ve gidecekler belli olmaya başladı.
Sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü futbolcu Juan Mata, ülkesi İspanya'ya dönmek istiyor.
Haberde La Liga'da küme düşme hattında bulunan Valencia'nin küme düşmesi bile Mata'nın kararını etkilemeyeceği vurgulandı.
Süper Lig'de 15 maçta forma giyen Icardi, 9 gol ve 5 asiste imza attı.