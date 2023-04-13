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GALATASARAY HABERİ: İspanya'dan Juan Mata iddiası! G.Saray'dan ayrılıp...

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması da yapılmaya başlandı. Gelecek oyuncularla alakalı listeye her gün yeni bir isim eklenirken, gidecek oyuncularla alakalı da isimler netleşmeye başladı. İşte o listeye eklenen son isim... | Gs spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ: İspanya'dan Juan Mata iddiası! G.Saray'dan ayrılıp...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da önümüzdeki sezon için kalacaklar ve gidecekler belli olmaya başladı.

GALATASARAY HABERİ: İspanya'dan Juan Mata iddiası! G.Saray'dan ayrılıp...

Sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü futbolcu Juan Mata, ülkesi İspanya'ya dönmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ: İspanya'dan Juan Mata iddiası! G.Saray'dan ayrılıp...

Takvim'in El Gol'den derlediği habere göre; Mata, çıkış yakaladığı eski takımı Valencia'ya dönmek istiyor.

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