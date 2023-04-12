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Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Fransız basını, Galatasaray'ın Arjantinli yıldız için PSG'e yaptığı teklifi ve Ligue 1 ekibinin istediği rakamı açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 10:51
Mert Kılıç
Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezon başında yaptğı transferlerle gündem olmuştu.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Sarı-kırmızılılar birçok dünya yıldızını kadrosuna katarak büyük yankı uyandırmıştı.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Cimbom, PSG forması giyen Arjantinli golcüyü sezon sonuna kadar kiraladı.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Icardi, Galatasaray'da gösterdiği performansla adeta küllerinden doğdu.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Kariyerinde zor günler geçiren yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla sergilediği oyunla yeniden çıkışa geçti.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

30 yaşındaki forvet, bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maçta süre aldı.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Icardi, 10 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyerek 17 gole direkt katkıda bulundu.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Arjantinli santrfor, geçtiğimiz günlerde TNT Sports'a dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

"GALATASARAY'DA KALMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili konuşan Mauro Icardi, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU BENMİŞİM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var." ifadelerini kullanmıştı.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Galatasaraylı taraftarların da bonservisinin alınmasını istediği deneyimli golcüyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fransız basını, Mauro Icardi'nin bonservisi için Galatasaray ile PSG arasında görüşmelerin başladığını duyurdu.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Le Parisien'de yer alan habere göre; PSG, Icardi'nin bonservisi için 15 milyon Euro istiyor.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Galatasaray ise 10 milyon Euro'ya transferi noktalamayı hedefliyor.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

ROMA VE MILAN DA İSTİYOR

Haberde ayrıca Icardi ile Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve Milan'nın da ilgilendiği vurgulandı.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Mauro Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Arjantinli dünya yıldızının güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

İşte o haber...

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