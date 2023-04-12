Icardi transferinde sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezon başında yaptğı transferlerle gündem olmuştu.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezon başında yaptğı transferlerle gündem olmuştu.
Sarı-kırmızılılar birçok dünya yıldızını kadrosuna katarak büyük yankı uyandırmıştı.
Galatasaray'ın en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.
Cimbom, PSG forması giyen Arjantinli golcüyü sezon sonuna kadar kiraladı.
Icardi, Galatasaray'da gösterdiği performansla adeta küllerinden doğdu.
Kariyerinde zor günler geçiren yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla sergilediği oyunla yeniden çıkışa geçti.
30 yaşındaki forvet, bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maçta süre aldı.
Icardi, 10 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyerek 17 gole direkt katkıda bulundu.
Arjantinli santrfor, geçtiğimiz günlerde TNT Sports'a dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
"GALATASARAY'DA KALMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili konuşan Mauro Icardi, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum.
"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU BENMİŞİM GİBİ HİSSEDİYORUM"
Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaraylı taraftarların da bonservisinin alınmasını istediği deneyimli golcüyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fransız basını, Mauro Icardi'nin bonservisi için Galatasaray ile PSG arasında görüşmelerin başladığını duyurdu.
Galatasaray ise 10 milyon Euro'ya transferi noktalamayı hedefliyor.
ROMA VE MILAN DA İSTİYOR
Haberde ayrıca Icardi ile Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve Milan'nın da ilgilendiği vurgulandı.
Mauro Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Arjantinli dünya yıldızının güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.
İşte o haber...