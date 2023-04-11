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PFDK kararları açıklandı! İşte Icardi'nin cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) cezalarını açıkladı. Kurul, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye sosyal medya paylaşımı nedeniyle 150 bin TL para cezası verirken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. PFDK ayrıca Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 4 maç ceza verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 14:50 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 15:08
PFDK kararları açıklandı! İşte Icardi'nin cezası

TFF, resmi internet sitesinden PFDK kararlarını açıkladı. Kurul, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye Başakşehir maçından sonra yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle 150 bin TL para cezası verdi. PFDK ayrıca Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıklarken, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da 4 maç ceza aldığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yer alan Hakem Ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, Kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, Kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


4- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 03.04.2023 tarihinde oynanan ALTAY-SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

SAKARYASPOR A.Ş. başkanı CUMHUR GENÇ'in, Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde oynanan ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR-EDİRNESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi HASAN MURAT ÖZ'ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 10.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

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