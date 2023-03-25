Haberler Galatasaray Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Galatasaray milli arada Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile kozlarını paylaşacak. Geliri depremzedelere bağışlanacak olan karşılaşmada, ligde lider durumda olan sarı kırmızılılar, Icardi, Zaniolo, Mertens, Segiro Oliveira, Torreira gibi yıldızlarıyla galibiyet için yarışacak. Karşılaşma öncesi maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 15:30
Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Karabağ - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sezon başında Okan Buruk'u kadronun başına getiren Galatasaray, 14 maçlık galibiyet serisi alarak ligde liderliğini sürdürüyor. Galatasaray, milli arada Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Galatasaray maçı 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Maçın canlı yayın adresi:
https://haberglobal.com.tr/canli-yayin

DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA DESTEK MAÇI!

Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de FB-BJK derbisi! Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Arda Turan'ın 42 milyon TL'lik kraliyet arabası sonrası eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 93 bin TL'lik hırkası "Sen bu kazakla mı yürüyorsun?"
F.Bahçe ve G.Saray'dan o isimleri istedi!
F.Bahçe eski G.Saraylı yıldızı kapıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla kaçırdık"
Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Mart Cumartesi
İstanbul barajları doluluk oranı (25 Mart 2023)
Tuzla TOKİ kura sonuçları 25 Mart 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altınordu'nun deplasman kabusu Altınordu'nun deplasman kabusu 15:10
Çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla kaçırdık" Çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla kaçırdık" 15:04
Beşiktaş Demba Ba'yla anlaştı! Beşiktaş Demba Ba'yla anlaştı! 14:12
Galatasaray'ın borcu açıklandı! Galatasaray'ın borcu açıklandı! 14:11
G.Saray maçı saat kaçta? G.Saray maçı saat kaçta? 14:01
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetimi ibra edildi! Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetimi ibra edildi! 13:50
Daha Eski
A Milli Takım Ermenistan maçına hazır! A Milli Takım Ermenistan maçına hazır! 13:30
UEFA'dan Meler'e görev! EURO 2024... UEFA'dan Meler'e görev! EURO 2024... 13:06
Şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı Şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı 13:05
1 yıldır izleniyordu! F.Bahçe'ye joker 1 yıldır izleniyordu! F.Bahçe'ye joker 12:46
Dursun Özbek: Şampiyonluğa yürüyeceğiz Dursun Özbek: Şampiyonluğa yürüyeceğiz 12:46
Milli maç saat kaçta? Milli maç saat kaçta? 12:30